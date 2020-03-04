Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему на праймериз Демократической партии США в «супервторник» победу одержал не лидировавший до этого Сандрес, а уже «списанный» Джо Байден

США. Сенсация на праймериз Демократической партии. Победу на супервторнике, где определяется треть делегатов, одержал не Сандерс, который уверенно лидировал в предыдущих праймериз и лидировал по социологии перед супервторником, а Байден. Есть 6 причин победы Байдена.

1. Он центрист, а избиратели и руководство Демократической партии ищут не того, кто хорош, а того, кто может победить Трампа. Считается, что для этого надо быть центристом.

2. За Байдена Обама, самый популярный среди демократов политик. Обама даже звонит некоторым политикам, уговаривает их сняться в пользу Байдена.

3. За Байдена абсолютное большинство афроамериканцев. По причине Обамы.

4. За Байдена абсолютное большинство СМИ США, они почти все либеральные глобалисты.

5. За Байдена весь аппарат Демпартии, все руководство партии, и все так называемые «клинтонисты», которые составляют большинство в истеблишменте Демпартии. Дробницкий сказал, когда в президентской кампании США могут вновь вспомнить об Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

6. За Байдена истеблишмент США, руководство крупнейших корпораций.

При этом главный недостаток Байдена в том, что он проявляет явные признаки умственной недостаточности. Он заговаривается, путает имена, даты, события. Рассказывает о событиях, которых нет. Если Байден победит, это будет первый такой «ментально не здесь» президент США.

При президенте Байдене вся власть будет захвачена аппаратом, так называемым глубинным государством. Истеблишмент, который ненавидит сейчас большинство американцев, именно при Байдене хочет опять вернуть всю власть.

Трамп называет Байдена Сонный Джо. Победа Байдена на праймериз — это свидетельство глубокого кризиса политической системы США.