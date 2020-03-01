Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook отметила, что президент Зеленский хотел бы кадровыми перестановками изменить скорость падения собственного рейтинга и избежать персональной ответственности за провалы

По возможным кадровым изменениям в правительстве буду краткой — мне жаль тех, кто до сих пор верит в постановку: «Царь у нас хороший, да бояре плохие».

Кровати в борделе можно переставлять, как угодно, девочек менять тоже, но от этого бордель не станет библиотекой.

Пастух просто списывает «паршивых овечек», пытаясь изменить скорость падения рейтинга и избежать персональной ответственности.

А менять нужно не овец, хотя и их тоже, а курс.

Курс взятый на ликвидацию остатков суверенитета, национального богатства и самого главного капитала — человеческого.