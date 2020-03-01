Донецкая журналистка Елена Блоха на своей странице в соцсети Facebook заметила, что желание Украины навязать свои правила выезда в РФ жителям республик Донбасса просто смешны

С сегодняшнего дня, с 1 марта, граждане Украины смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. До этого украинцы могли пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. С 1 марта дня украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ну то ладно, однако украинские чиновники из Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) заявляют, что пересечение границы с Россией через пропускные пункты Республик — это нарушение законодательства страны, поэтому гражданам ДНР, ЛНР и Крыма предписывается оформить украинский загранпаспорт либо соответствующий пропуск.

Ага, щаз, только разбег побольше возьмем.