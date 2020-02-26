Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook отметил, что кандидатура опытного политика и сильного хозяйственника Сергея Тигипко, являющегося, по его словам, опытным политиком и сильным хозяйственником, как нельзя лучше подходит для налаживания нормальной работы украинского правительства

Тигипко — идеальный премьер министр для Зеленского.

Во-первых, он крепкий хозяйственник. Очень крепкий. И очень хозяйственный. На хозяйстве еще с 90-х. Один из творцов украинского экономического чуда. Такой не подведет. Не будет этих хипстерских глупостей, самокатов в Кабмине, и подозрений в связи с Соросом, Ротшильдами и мировыми масонами. Все как в Украине, только олигархи, только хард-кор. Ну и поддержка отечественного производителя. Точки роста. Евро прагматизм.

На фоне совещаний с шахтерами — это самое то, что нужно Зеленскому. Тем более, взрослый в доме. Как говорится, «если ты от жизни от своей устал…», то можно махнуть рукой и оставить на хозяйстве премьер-министра. А он уже построит кучмизм без Кучмы. Благо, руки то помнят. И все довольны. «Этот вопрос решен»: СМИ рассказали, когда Тигипко назначат премьером Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Во-вторых, не чужой для Игоря Валерьевича человек. Можно сказать, вообще свой. Тигипко создавал Приватбанк, направлял его в большой путь. Был одним из акционеров, пока не ушел строить свой банк. Понятный человечек. И если бы только в прошлом. Вот весь бывший менеджмент Приватбанка, по слухам с базами Приватбанка и даже с бывшими акционерами Приватбанка, создал свой Монобанк. А что такое Монобанк — это карточный продукт банка Тигипко. Без лицензии, без базы. Видите, какой уровень доверия. Не ровен час, окажется, что и бывшие акционеры Приватбанка сейчас партнеры и в банковском бизнесе Тигипко. В любом случае, сам Тигипко им так доверяет, что разрешает на базе его банка играть в очень рискованную игру Монобанка.

Так что, будучи премьер-министром, не обидит скорее всего. Позволит играть. Не будет чуть что МВФ звать, американцами пугать. Человек ведь свой, договороспособный, путь к компромиссу найдет. Что сразу говорит о нем как о надежном человеке. 1+1 такого очень любить будет. Дубинский не будет воздух портить и пакостить. В общем, идеально. Можно будет забыть о скандалах и расслабиться. Наконец-то.

Так что побаловались и хватит. Ну его все нафиг. Пусть старший будет и он разберется.