Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что современная украинская социология оперирует не реальными цифрами, а политическими пожеланиями заказчиков социсследований

Наши социологи врут напропалую. И верить им нельзя. От слова "совсем". Так центр Разумкова из раза в раз "протаскивает" за проходной барьер при голосовании за новый состав ВР партию Смешко "Сила и честь". Которую ни видно и не слышно в публичном пространстве никаким местом. Теперь вот КМИС отметился "ростом" рейтинга Зе на 14% по сравнению с результатом первого тура 2019-го.

Так, по его опросу если бы первый тур президентских выборов состоялся в феврале 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 44% граждан.

Реальную же ситуацию мне как специалисту, приходится выуживать из цифр, которые чаще всего не попадают в фокус массового внимания.

Так вот, по тому же опросу центра Разумкова власти полностью доверяет всего 12%! Это и есть реальный рейтинг Зеленского. Остальное — от лукавого. В смысле — социолога.