Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что Украина давно уже больна идиосинкразией, близорукостью, эгоизмом, политическим двуличием, ментальным мракобесием

Духовное вырождение (о возвращении наших сограждан с Китая).

Блокпосты. Костры и шины. Информационная истерика и слухи об очередном "антиукраинском заговоре". Реальная информационная война в медиа, со слухами, пугающими данными, провокационными оценками и заявлениями, само-пиаром политиков и "экспертными прогнозами" (блин)…

Это не про майданы. Это — про нашу деградацию и страхи, превращающие страну в большую средневековую деревню. Так, оказывается, после революций достоинства и национального возрождения мы бережем и защищаем жизни наших соотечественников… Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Стыдно за нас. Вирусы, говорите? На территорию не пущать? Оглянитесь вокруг. Украина давно уже больна — идиосинкразией, близорукостью, эгоизмом, политическим двуличием, ментальным мракобесием. Сплошные "малиновки" с местечковыми гетманами с психологией слуги.

Десятки наших соотечественников, возвращаясь в Украину из Китая, получили моральный удар неприятия, унижения и душевной жестокости, что в десятки раз хуже любого вируса. Дай Бог им спокойно пройти карантин, и не разуверится в собственной стране.

Как это может быть — в 21 веке, в стране вроде бы всеобщего среднего образования, с "креативными классами", и повальным патриотизмом?

Может. При условии, если в обществе попутали "возрождение" с вырождением.

p.s. Отмолчался и т.н. "медицинский бизнес". Вон сколько их, сторонников реформ, в парламенте и вокруг парламента. И никому не пришло в голову предложить свои ультрасовременные помещения (палаты, частные пансионаты и пр.), качественное оборудование для организации карантина всего-то на две недели. Даже по контракту с государством. И с поддержкой врачей-волонтеров, с которыми тоже нужно говорить, которых нужно защитить и поддержать материально.

p.p.s Когда человек сталкивается с витальной угрозой и не имеет гарантий защитить свою жизнь, он защищает ее сам, как может, со всеми подручными средствами. Общество ведет себя так же. Дробясь, локализуясь и ожесточаясь. И это только начало.