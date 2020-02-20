Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Армения обладает схожим с Украиной проблемами, старается, в отличии от курса украинского Кабмина, идти по пути усиление госинститутов и выведения экономики из тени

Армения обладает схожим с Украиной набором проблем: запоздалые структурные реформы; обострение внутриполитической борьбы и электоральная революция с риском снижения легитимности госинститутов; зависимость от рынков сбыта СНГ; трудовая миграция и зависимость экономики от денежных переводов; необходимость отвлечения значительных средств на оборону; почти замороженный военный конфликт, который перманентно превращается в горячий.

Но при этом если в Украине чиновники радуются росту денежных переводов трудовых мигрантов, то в Армении — сокращению их влияния на экономику. Армении еще только предстоит усилить рост с помощью открытия реальных окон входа для инвесторов и системного налогового маневра. Экономика мародеров. Украинский министр пообещал догнать за пятьдесят лет белорусов © Facebook, Тимофей Милованов

Примечательно, что даже после планового снижения ставок налогов (подоходного, на прибыль), они будут или выше, чем в Украине, или такими же, с той лишь разницей, что у нас эти ставки существуют уже многие годы. Пример Армении показывает, что фискализацию нужно начинать с большого бизнеса, который должен платить честные налоги и подчиняться антимонопольному регулированию. А мелкое предпринимательство в это же время должно получить максимальный пакет льгот: в Армении полностью освободили микробизнес от налогообложения.

Итак, рецепты роста армянской экономики — усиление госинститутов; обеспечение верховенства права, а не избирательного правосудия; выведение экономики из тени; минимизация серых финансовых потоков и нелегального рынка энергоресурсов; системная борьба с коррупцией и дерегуляция бизнеса; эффективное регулирование большого бизнеса; полное освобождение от налогообложения (налог с оборота) микропредпринимательства; позитивный имидж в глазах инвесторов. Не все еще сделано, но есть главное — политическая воля.

Теперь перед страной стоит более сложная задача — сделать высокую динамику роста ВВП устойчивой и обеспечить хотя бы минимальный пятилетний период ускоренного развития. В 2020-м эта задача должна быть решена с помощью налоговой реформы и создания эффективных каналов привлечения инвестиций.

Сравнивая Украину с Арменией можно констатировать, что мы пока не смогли обеспечить появления того самого разового фактора роста и волнового эффекта. Да и с приоритетами экономической политики все выходит с точностью до наоборот. А госинституты не только не укрепляются, но и продолжают девальвировать, превращаясь в лице своих министров в объекты постоянных и заслуженных насмешек.