Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook заметил, что когда Украине нужно получить с республик Донбасса деньги, они находят возможности и механизмы, а когда речь заходит о пенсиях – тут «патриоты» ссылаются на непреодолимые трудности

Когда некоторые говорят, что у Украины нет механизма выплачивать им пенсии на неподконтрольной территории Донбасса, я хочу их ткнуть в подобное: ЛНР 19 февраля заплатила Украине за потребленную воду. 58 тонн украинских монет в мешках привезли на инкассаторской машине на мост в Счастье и передали представителям Украины. Оплата за воду происходит регулярно, причём. Кущ: Власть пока прощупывает возможность поднятия пенсионного возраста на Украине © Facebook, Алексей Кущ

До блокады в доход бюджета предприятия и рабочие с неподконтрольной территории уплачивали десятки миллиардов налогов, пока ряженные "патриоты" не решили, что Украине эти деньги не нужны.

Почему, когда нужны деньги от "террористов", то все механизмы работают и это возможно, а как передать "террористам" на том же мосту деньги для пенсионеров, то возможности уже нет? Нет желания, а возможности есть и механизмов достаточно.

"Патриоты", сдачу мелочью в магазигах теперь не берите, а то руки ещё обожжёте деньгами "террористов".