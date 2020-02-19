Корреспондент издания Strana.ua Олеся Медведева на своей странице в соцсети Facebook предполагает, что причиной отмены презентации Национальной платформы единства и примирения могла стать позиция главы Офиса президента Ермака, который решил продвигать свою концепцию по Донбассу

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский выступил, в том числе, и с инициативой создания Национальной платформы единства и примирения, куда должны были войти переселенцы с неподконтрольных территорий, а также представители власти и общественности.

Да, инициатива вполне адекватная, но без подвижек по другим направлениям в мирном процессе, недееспособная.

Тем не менее, платформу эту, создание которой, повторюсь, анонсировал лично президент, готовили уже несколько месяцев, и завтра должна была состояться ее презентация. Сивохо объяснил, почему Киев отложил запуск Нацплатформы примирения и единства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Готовила Платформу команда советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который из всех членов «команды Зе» самый приемлемый и по риторике, и по инициативам для жителей Донбасса (выступал за возобновление пенсионных выплат, например).

Но в последний момент презентацию платформы отменяют. Ходят слухи, что не из-за обострения в районе Золотого, хотя именно это Сивохо называет причиной отмены презентации, а потому, что новоиспеченный глава ОП Ермак решил поиграть в аппаратные игры и, объединившись с главой МинТОТ Резниковым и губернатором Донецкой области, притормозить инициативу президента. У Ермака есть свой некий план по Донбассу и он не хочет чтоб ему кто-нибудь мешал.

Сивохо пока отступил, у него влияния не очень много, да и его инициативы, как видим, мало кому пока нужны. Инициатива, насколько я понимаю, будет отложена в долгий ящик или совсем похерена.