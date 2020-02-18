Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что президента Зеленского, как и в 2014 году Порошенко, киевские «ястребы» толкают к продолжению гражданской войны в Донбассе

Час назад все украинские СМИ начали массово передавать, что войска ДНР и ЛНР якобы перешли в наступление на некоторых участках фронта. И идут тяжелые бои. Масштаб боев не ясен. Ермак спровоцировал обострение в Золотом, чтобы сорвать мирный процесс — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кому нужно такое наступление не ясно. Возможно, партия войны в Киеве или выше решила поставить Зеленского перед выбором и также сделать его президентом войны. Как они уже сделали президентом войны Порошенко. Который тоже, как и Зеленский, шел на выборы в 2014 году под лозунгами мира.

Который тоже, как и Зеленский хотел войти в историю как великий президент, окончивший гражданскую войну. Но не решился сбросить тяжкое ярмо внешнего управления и стал ненавидимым всеми президентом войны и разрухи. Таким же хотят сделать и Зеленского.