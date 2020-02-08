Обозреватель издания «Коммерсантъ» Максим Юсин рассказал об одной детали, которая объясняет массовое побоище на Юге Кахастана

Бытовой конфликт перерос в межэтнический. В массовой драке в Казахстане погибли люди © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Это — китайцы, принявшие ислам. Без упоминания этой детали вообще невозможно понять суть и смысл драки (бойни), в которой приняли участие 400 человек, в результате чего восемь погибли, сорок ранены, тридцать домов и 15 магазинов сожжены.

Такие события не происходят просто по пьяни, на бытовой почве. Зато на почве межнациональной — сколько угодно. Примеров, увы, масса — по всему бывшему СССР и не только.

Но казахстанские официальные СМИ, представители властей, президент Токаев ничего не говорят ни о причине бойни, ни о национальном факторе. Видимо, опасаются цепной реакции (всего в Казахстане живут 50 тысяч дунган, в соседней Киргизии — 60 тысяч, а по всему миру их примерно 10 миллионов).