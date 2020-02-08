Последние тревожные новости из Казахстана смотрятся абсурдно и непонятно до того момента, пока не узнаешь одну деталь: в селе Масанчи, где произошла чудовищная драка, переросшая в погромы, почти все население (17 тысяч человек) составляют представители национального меньшинства — дунган.
Это — китайцы, принявшие ислам. Без упоминания этой детали вообще невозможно понять суть и смысл драки (бойни), в которой приняли участие 400 человек, в результате чего восемь погибли, сорок ранены, тридцать домов и 15 магазинов сожжены.
Такие события не происходят просто по пьяни, на бытовой почве. Зато на почве межнациональной — сколько угодно. Примеров, увы, масса — по всему бывшему СССР и не только.
Но казахстанские официальные СМИ, представители властей, президент Токаев ничего не говорят ни о причине бойни, ни о национальном факторе. Видимо, опасаются цепной реакции (всего в Казахстане живут 50 тысяч дунган, в соседней Киргизии — 60 тысяч, а по всему миру их примерно 10 миллионов).