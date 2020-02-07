Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что Коломойский и телеканал «1+1», после обыска СБУ, избрали тактику умеренной критики Баканова, а не Зеленского

Я вчера задавал вопрос: пойдет ли Коломойский на открытый конфликт с Президентом Зеленским. В ряде комментариев я высказывал предположение, что ответ мы получим в эфире программы "Право на власть". Обыски на «Плюсах» обернулись минусом для власти. Что обсуждают соцсети Украины 6 февраля © 112 Украина

Еще одно предположение, которое я вчера высказал: скорее всего будет избрана умеренная реакция — критика Баканова, а не Зеленского, и апелляция к Президенту, чтобы он разобрался и защитил свободу слова.

Что ж, это предположение подтвердилось, судя по вчерашнему эфиру программы "Право на власть". И это правильная, рациональная реакция Коломойского. Но надо учитывать, что Баканов ближе Зеленскому, чем Коломойский, "плюсы", а тем более Дубинский.

Зеленский не будет ссориться с Коломойским и "плюсами". Но их взаимное отчуждение и недоверие будут нарастать.