Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что Минфин демонстрирует «снижение» показателя долг/ВВП за счет двух искусственных факторов: укрепления обменного курса гривны и высокого дефлятора ВВП

В свое время написал ряд статей о том, что «снижение» показателя долг/ВВП В Украине в прошлом году было достигнуто за счет двух искусственных факторов: укрепление обменного курса гривны и высокого дефлятора ВВП. Первый показатель уменьшил гривневый эквивалент валютного долга (составная часть числителя формулы), а второй — увеличил знаменатель. Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

И вот НБУ в своих расчетах также попытался оценить воздействие «крепкой» гривны, правда в контексте доходов бюджета — недобор 23 млрд. грн. за год. Кроме того, в Нацбанке нашли и «позитивы» — в виде упомянутого выше сокращения показателя долг/ВВП.

Вклад ревальвации гривны составил примерно 5% (50% вместо 55%). Сравнивались две модели: фактический курс и курс 27. Это иллюстрация того, на каких «ходулях» на самом деле «стоит» успех Минфина в части снижения долговых рисков страны….

Любая подвижка курса (девальвация выше 27) приблизит показатель к «красной зоне» — выше 60%. Ведь и дефлятор ВВП вследствие замедления ценовой динамики будет значительно ниже прошлого года: рост базы обслуживания долга в виде номинального ВВП резко замедлился, а курсовые риски никуда не девались.