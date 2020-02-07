Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что очередное повышение тарифов на водоснабжение при крайнем обнищании населения Украины будет иметь очень тяжелые последствия

Странные реформы! «Слуги» начали лаять — значит, Преображенскому снова браться за скальпель»: соцсети о собаках, тарифах на газ и власти © фильм "Собачье сердце" | фильм "Собачье сердце" | Перейти в фотобанк

Удивительное решение Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 компаний.

При полном обнищании населения тарифы на водоснабжение, в зависимости от региона, вырастут на 15-20%.

В частности, в Киеве тарифы повысятся на 13,6% до 11,2 грн. за 1 кубометр (без НДС), на водоотвод — на 6,3% до 7,96 грн. за 1 кубометр (без НДС).

Шутка о налоге на воздух с каждым днём становится всё менее смешной.