Странные реформы!
Удивительное решение Национальной комиссии осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 компаний.
При полном обнищании населения тарифы на водоснабжение, в зависимости от региона, вырастут на 15-20%.
В частности, в Киеве тарифы повысятся на 13,6% до 11,2 грн. за 1 кубометр (без НДС), на водоотвод — на 6,3% до 7,96 грн. за 1 кубометр (без НДС).
Шутка о налоге на воздух с каждым днём становится всё менее смешной.