Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что его политсила подала на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые откроют путь для политического урегулирования конфликта в Донбассе

Наша фракция уже подала законопроекты, которые откроют путь для политического урегулирования конфликта на Донбассе: законопроект об амнистии для тех, кто не убивал, законопроект об особом статусе для этих территорий, что записано в Минских соглашениях. Эксперт объяснил, в чем можно и в чем нельзя сравнивать войну в Донбассе с войной в Чечне © РИА Новости, Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

Если эти законодательные инициативы будут приняты, то открывается прямой путь для проведения там местных выборов осенью и возвращения территорий и людей домой в Украину.

Проведение местных выборов на неподконтрольных территориях достаточно четко прописано в Минских соглашениях. Они должны пройти по украинскому законодательству, с привлечением международных наблюдателей. По формуле Штайнмайера, которую подписала уже нынешняя власть, контроль над границей украинским пограничникам передается в день сразу после выборов.

Не нужно ничего выдумывать, надо просто иметь политическую волю и идти по этому сценарию, не обращая внимания на националистические призывы людей, которые пять лет эксплуатировали тему войны и сегодня продолжают это делать.