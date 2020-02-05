Как я уже писал ранее, 22 января Вятрович сказался больным и тупо прогулял суд по признанию символики дивизии СС Галичина нацистской.
Подозреваю, что предки судей в Великую Отечественную воевали на правильной стороне, и потомки тоже не подвели, так что суд обязал наше несчастье до 3.02 предоставить справку о заболевании, помешавшем ему послужить фюреру.
Но и у врачей в семьях, видимо, все воевали, и опять таки не в СС, а против. Короче, на календаре 4 февраля, справки нет.
Реально остается надежда только на ветеринаров, но и эта надежда слаба. У них тоже наверняка воевали, и тоже вряд ли за фатерланд.
Впереди маячат штраф и привод, а ведь и у тех, кто этот привод должен осуществлять, тоже медали в картонных коробках хранятся. И ордена.
Тупик, короче, и ведь советовали же ему добрые люди, прыгни в окно 7-го этажа, скорая точно приедет, ну, скорее всего. И справка будет.