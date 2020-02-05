Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский на своей странице в соцсети Facebook заявил, что бывший глава Института нацпамяти Вятрович не представил справку о болезни, которую затребовал суд, рассматривающий дело о признании символики дивизии СС Галичина нацистской

Как я уже писал ранее, 22 января Вятрович сказался больным и тупо прогулял суд по признанию символики дивизии СС Галичина нацистской.

Подозреваю, что предки судей в Великую Отечественную воевали на правильной стороне, и потомки тоже не подвели, так что суд обязал наше несчастье до 3.02 предоставить справку о заболевании, помешавшем ему послужить фюреру. «Акустическое насилие»: Вятрович хочет запретить музыку и сериалы в маршрутках © Facebook, Vitaliy Selyk

Но и у врачей в семьях, видимо, все воевали, и опять таки не в СС, а против. Короче, на календаре 4 февраля, справки нет.

Реально остается надежда только на ветеринаров, но и эта надежда слаба. У них тоже наверняка воевали, и тоже вряд ли за фатерланд.

Впереди маячат штраф и привод, а ведь и у тех, кто этот привод должен осуществлять, тоже медали в картонных коробках хранятся. И ордена.

Тупик, короче, и ведь советовали же ему добрые люди, прыгни в окно 7-го этажа, скорая точно приедет, ну, скорее всего. И справка будет.