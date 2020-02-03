Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский на своей странице в соцсети Facebook заявил, что сокращение числа народных депутатов Рады и отмена мажоритарных округов приведёт к ещё большей внутренней диктатуре во фракциях

На этой сессионной неделе будет голосоваться законопроект о сокращении количества депутатов до 300 и полную отмену мажоритарки.

Не смотря на то, что данный законопроект внесён офисом президента — поддержать его не смогу.

1. Отмена мажоритарки приведёт к ещё большей внутренней диктатуре во фракциях — списочники у нас голосуют по зелёному свистку, и пока ничего путного для людей не проголосовали. Украинское ноу-хау: децентрализованный авторитаризм Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

2. Мотивация сокращения количества депутатов ради экономии бюджетных средств — на фоне миллионных зарплат лещенков, найемов и других соросят в укрзализныцях — выглядит смешно.

3. Уже сейчас очевидно, что т.н. «списочники» людей вообще не слышат, потому что не представляют конкретные регионы страны и не общаются с избирателями. Им на них плевать. Что доказывает последний собака-гейт.

4. Только благодаря мажоритарщикам бюджеты сохраняют часть доходов от акцизного сбора, пробиваются деньги на социальные и инфраструктурные проекты, решаются вопросы ОТГ, происходит очищение силовых структур на местах.

А если уж так срочно надо что-то сократить — давайте сократим коммуналку.