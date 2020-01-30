Слухи о кадровой бойне.

1. Богдана поменяют на Ермака. На протяжении последних недель между Богданом и Зеленским коммуникация была прохладная. Рокировка на Ермака логична в свете его позиций в переговорах с Россией. Приход Ермака усилит позиции голубей в окружении Зеленского. Это будет означать, что базовая ставка президента в 2020 — мир. И он его из кожи вон будет лезть, чтобы получить от России. Со всеми вытекающими. 

Три метода Дубилета. Почему нельзя верить электронной переписи населения Украины
Три метода Дубилета. Почему нельзя верить электронной переписи населения Украины
© Facebook, Дмитрий Дубилет

2. Гончарука поменяют на Дубилета. Хотя бы потому, что у Дубилета нет косяков вроде большой зарплаты. И он провёл спорную, но громкую электронную перепись. Я больше склоняюсь, что Гончарука поменяют спустя несколько месяцев.

3. Кирилла Тимошенко заменит Никита Потураев. В свете перманентных медийных провалов офиса президента вполне логичная рокировка. Безграмотность офиса уже стала причиной международных проблем. Например, с Румынией.

4. Макса Нефедова вытурят за срыв поступлений с таможни. Решение готово давно, но необходим был нужный контекст. Судя по всему, в начале февраля он будет.

Источники разные, но как говорит Соня Кошкина, вы запомните этот пост.

P. S. Я не верю, что перестановки что-то изменят кардинально