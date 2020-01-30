Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook заявил, что объявленная Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху «сделка века» не может решить застарелый палестино-израильский конфликт, поскольку не учитывает интересы одной стороны и противоречит резолюциям ООН

Предложенный президентом США Дональдом Трампом и горячо поддержанный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план урегулирования палестино-израильского конфликта, получивший название «сделка века», вызывает, мягко говоря, неоднозначную реакцию.

Трамп, как обычно, действует нахрапом, «без нюансов». В данном случае с учетом интересов только одной стороны — Израиля, без каких-либо консультаций с палестинцами и с международным сообществом в лице ООН. В результате «сделка» вызвала резкое неприятие не только палестинцев (столкновения с израильскими военными в Иерусалиме уже начались), но и большинства ближневосточных стран. Неопубликованные мемуары Болтона могут изменить ход импичмента и президентской гонки в США © REUTERS, Leah Millis/File Photo | REUTERS, Leah Millis/File Photo | Перейти в фотобанк

Впрочем, как полагают многие эксперты, до этого Трампу дела нет: им движут в первую очередь предвыборные соображения. Ведь его избиратели — твердые приверженцы произраильской политики. Но, если Трампа переизберут в ноябре, интерес к сделке у него наверняка значительно угаснет, а если республиканец проиграет — то демократы точно не будут заниматься реализацией его планов.

На первый взгляд, «сделка века» выглядит так, что Израиль фактически получает все. Единый и неделимый Иерусалим в качестве своей столицы, возможность аннексировать территории еврейских поселений на Западном берегу и распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину. Все важные для палестинцев вопросы проигнорированы: не будет возвращения к границам 1967 года, не будет возвращения палестинских беженцев.

Очевидным образом, палестинские лидеры — и на Западном берегу, и в секторе Газа — приняли план в штыки. Лидер правящей на Западном берегу партии ФАТХ Махмуд Аббас заявил, что "Иерусалим не продается", и инициатива американского президента не пройдет.

С осуждением "сделки века" выступили Иордания, Иран, Сирия, Турция. Пока только Египет призвал тщательно изучить ее и начать диалог под эгидой США.

Такие оценки не удивительны. И здесь очень показательна позиция Организации Объединённых Наций, которая по-прежнему привержена поддержке и палестинцев, и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений. Если «сделка века» не укладывается в эту формулу, то и ее успех под сомнением.