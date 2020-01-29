Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook написал, что премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни не захотел упоминать, чья армия освободила нацистских концлагерь Освенцим

Вот вам наглядный пример современных манипуляций с историей Второй Мировой войны!

Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни в своём официальном обращении объявил о том, что Освенцим 75 лет назад освободили «украинские солдаты». Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Когда читатели ему прямо указали на то, что это были все-таки советские (в том числе российские) солдаты, Кенни тут же исправил своё обращение. Теперь Освенцим освободили… просто «солдаты», неизвестно какие. Лишь бы не указывать на роль советского воина-освободителя!

Напомню, это тот самый Кенни, который пару месяцев назад набросился на тамошнего лектора, осмелившегося отрицать тот факт, что голодомор был геноцидом!