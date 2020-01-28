Желая угодить Варшаве, Зеленский приписал нашей стране часть ответственности за запущенный нацистами маховик Холокоста. Этим он пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости. Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше.