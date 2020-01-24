Украинский журналист Павел Волков на своей странице в соцсети Facebook заметил, что решение президента Владимира Зеленского не идти на мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, демонстрирует двуликую позицию украинской власти по отношению к нацистским пособникам

Зрада приходит, откуда не ждали. ЦРУ опубликовало архивные документы, в которых видно, что Бандера был агентом Абвера по кличке Консул-2, он же Сопля, он же Баба и руководил военными преступниками, уничтожившими кучу евреев в захваченном немцами Львове, а потом много разного народа в ходе Волынской резни. Организаторы форума памяти Холокоста не понимают, почему Зеленский отказался его посетить © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Наверное, поэтому Зеленский так опозорился с Яд Вашемом, не поехав на памятное мероприятие по Холокосту с гнилой отмазкой, что там нет мест. В самом же Яд Вашеме очень удивились этому и заявили, что мест там было полно. Но Зеленского можно понять — как надо себя вести, если ты еврей, но у тебя в столице есть проспект Бандеры? Как будто ты в домике.

Ну а американские друзья да, они такие. Кстати, когда генерал Мамчур Крымский в 2014-м кричал: «Америка нам поможет!», интересно, он именно это имел в виду?