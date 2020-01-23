Что такое цинизм, если это стремление к миру???
Пока украинский главнокомандующий Зеленский заявлял на международном форуме в Давосе о том, как они «в своем мозгу понимают, что готовы ее (войну) прекратить сегодня», его подопечные/подчиненные вооруженные формирования Украины из орудий 152 мм утюжили Новую Таврию и Коминтерново.
20 прилетов за 15 минут, каждый из которых после себя оставляет воронку диаметром 5 метров.
Кто эти «они», у которых есть что-то в мозгу, и кто эти «они», для которых совесть — ненужный рудимент, совершенно излишний для пришедших в украинскую власть?!