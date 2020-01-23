Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в Facebook отметил, что прямо во время речи Зеленского о мире на форуме в Давосе украинская артиллерия утюжила из 152-мм орудий города и поселки Луганщины

Что такое цинизм, если это стремление к миру??? Трагедия на Боссе. Преступлению ВСУ нет срока давности © Ruptly | Ruptly | Перейти в фотобанк

Пока украинский главнокомандующий Зеленский заявлял на международном форуме в Давосе о том, как они «в своем мозгу понимают, что готовы ее (войну) прекратить сегодня», его подопечные/подчиненные вооруженные формирования Украины из орудий 152 мм утюжили Новую Таврию и Коминтерново.

20 прилетов за 15 минут, каждый из которых после себя оставляет воронку диаметром 5 метров.

Кто эти «они», у которых есть что-то в мозгу, и кто эти «они», для которых совесть — ненужный рудимент, совершенно излишний для пришедших в украинскую власть?!