Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что из слов бывшего представителя ОБСЕ в Донбассе Мартина Сайдика можно сделать вывод о косвенном признании ЛДНР
Недавний переговорщик от ОБСЕ Сайдик заявляет, что недавнее подтверждение Луганском границ ЛНР не соответствует Минским соглашениям.
Хм, а в чем несоответствие? И что должна делать Россия? Не признать границ ЛНР в этом виде?
То есть получается, в ином виде границы уже признаны? Значит, признана и ЛНР!
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