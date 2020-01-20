Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность
Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Недавний переговорщик от ОБСЕ Сайдик заявляет, что недавнее подтверждение Луганском границ ЛНР не соответствует Минским соглашениям.

Хм, а в чем несоответствие? И что должна делать Россия? Не признать границ ЛНР в этом виде?

То есть получается, в ином виде границы уже признаны? Значит, признана и ЛНР!