Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что из слов бывшего представителя ОБСЕ в Донбассе Мартина Сайдика можно сделать вывод о косвенном признании ЛДНР

Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Сайдик заявляет, что недавнее подтверждение Луганском границ ЛНР не соответствует Минским соглашениям.

Хм, а в чем несоответствие? И что должна делать Россия? Не признать границ ЛНР в этом виде?

То есть получается, в ином виде границы уже признаны? Значит, признана и ЛНР!