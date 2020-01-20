Политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга отмечает, что позиция Владимира Зеленского на будущем Форуме в Иерусалиме, посвященном Холокосту, будет выглядеть неискренне, поскольку официальная украинская власть делает все для прославления пособников нацистов, замешанных в Холокосте

Абсурд 23 января.

Поза, в которой сегодня находится украинский президент, называется «жаба на льду». Если кто видел, тот знает. Жаба, попадая на лед, расставляет свои панцирные лапы в разные стороны, вертит на лево на право выпученными глазами и изо всех сил пытается сдвинуться с места, но у нее не получается — лед, скользко, она так и остается на месте, пока не замерзнет.

23 января в Израиле состоится Форум посвященный Холокосту, приуроченный к 75-летию освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Соломон Манн похвалил Зеленского за неожиданно умное интервью израильским СМИ © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

На Форум приглашен весь мир. Монаршие особы, президенты, премьер-министры, мировые фигуры науки, искусства, бизнеса. Весь мир.

Должен быть там и наш президент. Украинский. Тот, который сегодня в Украине восхваляет палачей, принимавших непосредственное участие в Холокосте, убивая евреев, призывая убивать евреев, заставляя убивать евреев, поляков и русских.

Когда двадцать дней назад по центру Киева прошел марш украинских нацистов, а на главном здании Киева вывесили огроменный портрет одного из идеологов украинского нацизма Степана Бандеры, когда по Проспекту Степана Бандеры, который ведет прямо к Бабьему Яру, где бандеровцы, собственно говоря, и убивали киевских евреев, когда по этому Проспекту, словно в насмешку над жертвами, названному именем их палача, проехал автопробег в честь Степана Бандеры, посольства Израиля и Польши выразили свой протест и указали на недопустимость героизации нацистских преступников. Киев тогда указал Израилю и Польше на их место. Мол, закройте свои рты и не надо нас учить кого вешать, а кого расстреливать, и не заставляйте нас напомнить вам, кто вы такие и кто такие мы.

В Израиле и в Польше долго не могли прийти в чувство от подобной выходки официального Киева и вот сегодня снова перед дипломатами возник вопрос: так что же делать с Зеленским? Неужели приглашать?

Неужели и в самом деле человеку, который у себя в стране оплакивает палачей, дать возможность поплакать так же и над могилами жертв этих палачей?

Интрига. Я ставлю на то, что Израиль не пригласит Зеленского в приличное общество, потому как ему там не место. Но если даже и пригласит, то слова ему там никто не даст и сидеть он будет где-то на галерке.