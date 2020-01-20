Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего польского коллеги, не стал устраивать демарш накануне проведения в Иерусалиме мемориального форума в память о Холокосте

Президент Зеленский дал развернутое эксклюзивное интервью израильскому СМИ "The Times of Israel" перед предполагаемой поездкой в Иерусалим на мемориальный форум по Холокосту, куда также обещал приехать Путин, оставив все дела во время правительственного кризиса.

В интервью Зеленский заявил, что уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе и привычно аргументировал это тем, что его — человека с яркими еврейскими корнями — народ Украины выбрал чуть ли не единогласно президентом. Вообще, интервью особенное, полное любви к Украине и на удивление умное. Честно говоря, я не ожидал, что Зеленский может так говорить — честно, вдумчиво, не кривляясь, облекая в мягкие слова сложнейшие и острые вопросы. Все-таки, видимо, место и должность накладывают отпечаток на человека, заставляя стать умным и серьезным. Зеленский призвал называть улицы и памятники на Украине «непровокационными» именами © president.gov.ua/Микола Лазаренко | president.gov.ua/Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

В интервью Зеленский сказал интересные слова, которыми он преподал моральный урок президенту Польши и другим политикам, сочиняющим сейчас речи, вплетающие в дух скорби и памяти мероприятия свои хитрые политические амбиции.

"Наиболее важная вещь для каждой страны — это почтить память ее жертв Холокоста", — сказал он журналисту в ответ на вопрос о том, не откажется ли он от визита, как поляки, из-за того что на форуме ему не предоставлено слова, — "это очень важно — просто быть там, говорим мы что-то или нет", — резюмировал он. Это слова истинного гражданина и ответственного политика, на мой взгляд.