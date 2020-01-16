Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко убежден, что роль Украины в мировой политике достаточно высока и клубу больших государств, таких как США, Германия и Россия, нужно учитывать украинский фактор в своих расчетах

Роль Украины в мире в 21-м веке.

Миру не обойтись без Украины — все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств — от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина – это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины- Ющенко, Порошенко или Зеленский.

Кажется, больше всех не повезло президенту Украины Зеленскому и его преемникам. Президент Зеленский явно не готовился всю свою жизнь стать президентом Украины, и Украина не подозревала о его политическом будущем. Украинское ноу-хау: децентрализованный авторитаризм Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Зеленский явно напуган и уже немного устал — не столько от хаотичной внутренней политики страны, сколько от международных сюрпризов: сегодня ты в Украине, а завтра ты неожиданно в Омане, а после завтра в Москве. Соответственно, на очереди неприятные вопросы в Вашингтоне, — что ты делал в Омане или Москве? Кто такой Ермак? Зеленский растерян и не может ответить- у людей,задающих вопросы нет чувства юмора… И так будет несколько лет подряд, пока он будет президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах в США в ноябре 2020 года — демократы или «новые республиканцы» или каково будет здоровье Путина.

Украине тоже не обойтись без мирового сообщества. Ее всегда будет преследовать «травма рождения» — она появилась не в результате сознательной, жертвенной, многолетней борьбы за свою независимость своей национальной элиты, а в результате скоропостижного распада СССР на основе исторической сделки(сговора) коммунистов и националистов Украины в 90-х годах и рождения криминально- олигархического капитализма.Отсюда- большое героическое прошлое Украины и неопределенное, героическое или драматическое будущее. Тем более, что Украина, геополитически обречена раз и навсегда быть соседом нестабильной, огромной и агрессивной России, которая отчаянно не хочет оказаться в 21 веке и злится на соседей и весь мир. Больше всех достается Украине.

Поэтому Запад, прежде всего англо-саксонский мир, прекрасно понимает, что решив позитивно «проблему Украины», он найдет ключи к России, способ сотрудничать или обуздать меняющуюся Россию и огранить ее «германское или китайское» будущее в пользу стабильного мирового сообщества.