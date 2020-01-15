Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов пояснил, почему не стоит радоваться резкому укреплению гривны и чем чреват весьма вероятный массовый выход с украинского финансового рынка спекулятивного капитала

Статистика, объясняющая укрепление гривны и четкие рамки возможной трагедии в случае досрочного выхода иностранцев с рынка украинских ОВГЗ. Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

1. НБУ: объем сделок на вторичном рынке ОВГЗ в 2019 году вырос на 70%, с 72 млрд. грн до 123 млрд. грн.

2. За 2019 год зафиксировано инвестиций нерезидентов в ОВГЗ на уровне 4,3 млрд у.е.

Вот и все чудеса. США дали сигнал — инвесторы зашли на финансовый рынок, будет второй сигнал — организованно выйдут.

Как мобилизовать необходимую для этого сумму правительству, вопрос?! Что будет, если не соберут — правильно, дефолт, ну, как минимум, резкая девальвация гривны.