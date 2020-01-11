Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко убежден, что украинское руководство в ситуации с Ираном действовало правильно, спокойно и выдержанно

Очень хорошо, что Иран признал свою вину и ответственность за гибель украинского самолета и людей, которые были на его борту.

Это поможет снять напряжение не только по ситуации с нашим самолетом, но и с общим напряжением которое возникло по Ираку и Ирану в начале января. Большая война в этом регионе была бы опасна для всех, в том числе и для нас. Признание Ирана подстегнет кризис на Ближнем Востоке. Что обсуждают соцсети 11 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

В отличие от многих истеричных комментаторов, я считаю, что наше руководство действовало правильно, спокойно и выдержанно. Нагнетание конфликта и скандала в отношениях с Ираном не столько способствовало бы решению проблемы, сколько усложнило бы ее.

Кстати, обращу внимание и на то, что наших западных друзей также надо периодически призывать к правильным партнерским действиям. Американцы дали нам необходимую развединформацию сразу после публичного заявления Президента Зеленского. Думаю, что и работа наших экспертов в Иране также способствовала быстрому установлению истины.