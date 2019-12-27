Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter, комментируя слова мэра Херсона, который заявил, что исконно русские земли — это болота вокруг Москвы, заметил, что «иногда лучше молчать, чем говорить»

Мэру Херсона надо бы следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить». Херсон никогда не имел отношения к Украине.

Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море.

Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был.

Мэру Херсона надо бы следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить». Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море. Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019

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