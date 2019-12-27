Мэру Херсона надо бы следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить». Херсон никогда не имел отношения к Украине.
Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море.
Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был.
Мэру Херсона надо бы следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить». Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море. Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019