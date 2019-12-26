Вот и хозяева.
Генеральный прокурор Украины Рябошапка даёт пресс-конференцию и в присутствии проверенного США в Украине Тейлора рассказывает, что реформирование прокуратуры было бы невозможным без помощи США. Луценко до этого, говорил, что подозрения согласовываться с посольством США.
Так чем отличаются прежние от нынешних? Только уровнем цинизма, в нынешних он просто зашкаливает. О каком суверенитете идёт речь, это факт прямого вмешательства во внутренние дела страны. Признаёт это тот, кто по должности должен его защищать.
По указанию своих хозяев они продадут не только землю, но и людей.