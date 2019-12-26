Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник убежден, что новое руководство Генпрокуратуры полностью подотчетно посольству США

Вот и хозяева.

Генеральный прокурор Украины Рябошапка даёт пресс-конференцию и в присутствии проверенного США в Украине Тейлора рассказывает, что реформирование прокуратуры было бы невозможным без помощи США. Луценко до этого, говорил, что подозрения согласовываться с посольством США. Генпрокуратура прекратит свое существование, оттуда уволят около тысячи человек — Рябошапка о реформе ГПУ © скриншот видео OOO Финиксион

Так чем отличаются прежние от нынешних? Только уровнем цинизма, в нынешних он просто зашкаливает. О каком суверенитете идёт речь, это факт прямого вмешательства во внутренние дела страны. Признаёт это тот, кто по должности должен его защищать.

По указанию своих хозяев они продадут не только землю, но и людей.