Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий убежден, что у правительства не так много вариантов для спасения металлургической отрасли Украины, основного источника валютных поступлений в бюджет

Еще один шаг к глубокому падению гривны?

За прошедший ноябрь объем металлургического производства в стране упал на 20%. За месяц! Еще полгода таких темпов падения, и мы останемся без отрасли. Которая уже более четверти века является главным источником пополнения казны валютой.

Первым ударом по металлургам было фактическое закрытие рынков РФ по инициативе Киева. Наши поставки туда упали вчетверо с 14-года. Вторым ударом стали санкции США. Не удивляйтесь. Не политические. Экономические. Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Трамп просто защитил своих металлургов, закрыв американский рынок для большинства поставщиков, включая Украину. Третьим — торговая война между Китаем и США, что ограничило спрос нашей продукции на китайском рынке. Четвертым — дикая политика нашего Минфина и НБУ по спекулятивному укреплению курса гривны, что привело к резкому удорожанию производства в Украине и следом снизило конкурентноспособность на внешних рынках.

В нынешних обстоятельствах, чтобы спасти отрасль, есть два выхода. Первый — мягкая просадка гривны до курса 28-29. Вторая — возврат на рынки РФ.

И хватит, господин Зеленский борьбы с Медведчуком за право единолично звонить и встречаться с Путиным. Хватит искать «ведьм пятой колонны». У нас наметилось потепление в отношениях с Москвой, переводите его в экономическую плоскость.

А Бойко и Медведчук пусть организуют турборежим. Для металлургии важен дешевый газ, также как и для населения и бизнеса в целом. Если он пойдет в страну, то это станет базой для снижения цен на все и вся. Давайте переходите к прямым контрактам с Газпромом. Хватит лицемерия виртуального реверса российского газа через европейские фирмы-прокладки. Дайте стране шанс на выживание…