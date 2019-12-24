Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец полагает, что жители Крыма в день открытия пассажирского движения по Крымскому мосту должны по-особенному вспомнить украинскую «партию войны»

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