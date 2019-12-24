По удивительной случайности все увещевания «украинских экспертов» оказались ложью, говорили что Крымский мост невозможно построить, причины озвучивались разные: грязевое цунами не даст забить сваи, мост сметет течением, каждый год там на дне землетрясения, ила на дне 70 метров, крокодилы перестанут ловиться в азовском море, геофаза луны не даст установить металлическую конструкцию, деньги разворуют, технологии старые, и т. д.
В итоге благодаря нашим «патриотам», которые так усердно отделяли Крым от Украины Крымский мост полностью построен. Уверен крымчане по особенному благодарят «партию войны» и всех остальных рогулей за это…