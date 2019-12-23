Журналист Иван Лизан убежден, что, несмотря на приостановку работ швейцарской компании Allseas, которая является владельцем судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, «Северный поток – 2» все равно будет достроен

О трубоукладчике для СП-2

Американские санкции против «Северного потока — 2» примечательны тем, как быстро швейцарская компания Allseas, которая является владельцем судна-трубоукладчика, прекратила работы, и то, что Россия в кратчайшие сроки не сможет заменить судно Pioneering Spirit.

Казалось бы, судно и судно — неужели Россия не может купить/построить такое же? Купить может, а построить уже нет — Pioneering Spirit строили в Южной Корее. Но дело в том, что нет никакого смысла в постройке новых кораблей подобных Pioneering Spirit.

В мире есть машины, которым суждено быть штучными экземплярами. Украине досталась в наследство от СССР «Мрия» — Ан-225. У Airbus есть Beluga — самолёты, которые используются для перевозки частей других самолётов. Airbus хватает 5 «Белуг», мировому рынку пока что хватает одного Ан-225. Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так и с Pioneering Spirit, судном стоимостью чуть больше 3 млрд долларов, максимальным водоизмещением в 900 тыс. тонн и экипажем из 571 человека. Для сравнения: стоимость новейшего американского авианосца «Джордж Буш» — 6,2 млрд долларов, в водоизмещение — 97 тыс. тонн, а экипаж — 3200 человек. То есть Pioneering Spirit — это эквивалент 9 авианосцев по водоизмещению, половины стоимости «Джорджа Буша» или примерно 1/5 экипажа авианосца.

Стоимость СП-2 — 8,8 млрд долларов, покупка Pioneering Spirit привела бы к подорожанию СП до 11,8 млрд долларов, а вместе с теми 3 млрд долларов, которые придётся заплатить Киеву за возможность избежать новой газовой войны, сделало бы СП-2 и вовсе проектом фантастической стоимости. При этом покупка корабля — это лишь половина дела. Его нужно где-то «припарковать», обслуживать, платить зарплату его экипажу и обеспечить его работой, т.е. заказами.

Проще говоря, такие суда как Pioneering Spirit в мире нужны количестве 1-2 машин. Только в таком случае они могут окупиться. И мотивация швейцарцев очень простая и понятная: это их корабль, за которые они заплатили своими деньгами и компании, которая работает с 1985 года никакие санкционные приключения, способные оставить судно вне закона, не нужны.

Впрочем, СП-2 всё равно достроят: пусть это будет медленнее и с использованием более старого трубоукладчика китайского производства «Академик Черский», но не менее эффективно.

Но в этом случае санкции оказались убийственным аргументом для Pioneering Spirit и компании Allseas.