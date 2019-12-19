Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко подчеркивает, что принятие закона о продаже сельскохозяйственной земли не скажется позитивно на национальной экономике

Все ведь прекрасно понимают, что продажа земли — это не острый социальный запрос общества, а требование Сороса. Первое послевкусие Агромайдана. Продажа украинской земли под вопросом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что после принятия закона жизнь лучше ни у кого не станет, что никакого позитивного эффекта для экономики не будет, что нищие селяне в очередь не выстроятся, чтобы скупить нашу землю тысячами гектар — не для страны и не для села закон.

Острый запрос общества — это мир, это тарифы, это улучшение жизни. Хоть что-то Зеленский и его команда сделали? По миру — чихнуть боятся лишний раз, чтобы Порошенко и радикалов не разочаровать. По тарифам — полный провал. По улучшению жизни — ни одной инициативы.

Зато требования Сороса — любой ценой выполняются. Если бы продажу земли требовали бы большинство украинцев, но был протест, Зеленский уже снял бы вопрос с повестки дня. Но на народ рабам Сороса плевать.