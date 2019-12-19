Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в Facebook рассказал, что изменилось для парламентариев после решения об отмене депутатской неприкосновенности

По «сегодня отмененной» депутатской неприкосновенности.

— теперь главой Верховной Рады будет Генеральный прокурор, поскольку только он будет иметь право «регистрировать депутатские преступления», хотя следствие смогут вести НАБУ и ДБР; Почти бесполезные комиссии. В Раде хотят дать полномочия депутатам для расследования резонансных дел © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

— депутаты будут прикрываться половиной своего иммунитета — индемнитетом — Конституция и законодательство все ещё запрещают привлекать депутатом к ответственности за политическую деятельность в парламенте;

— и договариваться с судами — вопросы задержания, ареста и ответственности депутатов будут решаться следственными судьями при обязательном присутствии депутата — «приглашение к дискуссии», скажем так (если не договорились с генпрокурором).