По «сегодня отмененной» депутатской неприкосновенности.
— теперь главой Верховной Рады будет Генеральный прокурор, поскольку только он будет иметь право «регистрировать депутатские преступления», хотя следствие смогут вести НАБУ и ДБР;
— депутаты будут прикрываться половиной своего иммунитета — индемнитетом — Конституция и законодательство все ещё запрещают привлекать депутатом к ответственности за политическую деятельность в парламенте;
— и договариваться с судами — вопросы задержания, ареста и ответственности депутатов будут решаться следственными судьями при обязательном присутствии депутата — «приглашение к дискуссии», скажем так (если не договорились с генпрокурором).