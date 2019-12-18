Донецкая журналистка Елена Блоха заметила, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины уже запланировала выставить жителям ЛДНР разницу между тарифами на коммунальные услуги, действующими в республиках сейчас и теми, что всё это время действовали на Украине

Еще один важный момент по плану «возвращения Донбасса в Украину».

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины подготовилось к «возможной» реинтеграции Донбасса на Украину: «Минус 50% тарифа на тепло». Насколько реально «интересное решение» Зеленского © Украина.ру/Стрингер

специалистами министерства подготовлен законопроект, согласно которому жители ЛДНР, в случае возвращения в состав Украины, должны будут погасить разницу между тарифами на коммунальные услуги, действующими в Республиках сейчас и теми, что всё это время действовали на Украине. То есть перерасчет проведут за все пять лет.

То же самое будет и по отношению возврата задолженностей финансовым учреждениям. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Украине более 500 млрд грн проблемных задолженностей в банковой сфере. Так что, если придет Украина в Донбасс, то банки потребуют вернуть все долги по непогашенным кредитам.