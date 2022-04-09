Политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян рассказал о повышенном риске военной конфронтации между крупными державами, а также о строительстве постоянных военных баз НАТО в Восточной Европе

00:30 — Расширение поддержки Грузии, а также Боснии и Герцеговины со стороны НАТО. Шаг исключительно в рамках кибербезопасности или же это далеко идущие планы против России?

02:06 — Пентагон призывает строить постоянные военные базы НАТО. Какие страны поддержат в этом желании США?

10:18 — Существует ли у США крепкий союзник по примеру Россия — Китай?

13:34 — Россия вышла из СПЧ ООН, как в своё время и США. Комментарий эксперта.

15:08 — Нужно ли выходить из отношений с США в формате санкции — контрсанкции?

18:26 — Ноябрьские выборы в Конгресс США: могут ли республиканцы установить контроль и над второй палатой Конгресса? Как избирательная кампания транслируется в ходе информационной войны?

24:15 — Что происходит с президентом США Джо Байденом?

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.