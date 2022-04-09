По словам командира расчёта ЗРК, во время боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей, после чего они были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них — 7 боевых беспилотных летательных аппаратов "Байрактар"
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.