Расчётом тактического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат "Байрактар". Об этом сообщило Министерство обороны России

По словам командира расчёта ЗРК, во время боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей, после чего они были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них — 7 боевых беспилотных летательных аппаратов "Байрактар"

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.