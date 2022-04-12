Ставший популярным в интернете ролик, в котором обряженная в украинские национальные одежды девушка отрезает голову пленному россиянину, настолько отвратителен, что киевская пропаганда даже попыталась объявить его «российским фейком». Но, оказалось, таки своё - зверское, мерзкое, привычное...

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кто не видел: девица (львовская актриса А. Курилец) в веночке и с фанатично горящими глазами, скрипучим голосом излагает «прегрешения москалей»: «Эти свиньи столетиями называли нас малороссами… под пьяное гиканье и звуки российской гармони они нас убивали… и теперь мы собираем свой кровавый урожай… вы будете убиты все… вы, сучьи выродки, не вернётесь домой…», et cetera. А потом — хрясь! — перерезает серпом горло как бы российскому военнопленному в тельняшке. Кровища, игиловщина, аплодисменты.

Полагаю, в числе других украинских пропагандистских материалов, этот ролик надо принудительно показывать российским «общечеловекам», а сразу встык — документальные кадры с военнопленными, которых по-настоящему добивают и снимают при этом на камеру нелюди в форме ВСУ. Демонстрировать для общего вразумления, чтобы поняли, наконец, с кем воюет Россия.

Особой выразительности пропагандистскому ролику с мадам Курилец добавляет тот факт, что его спонсором выступила «Украинская национальная женская лига Америки» и украинская диаспора штата Нью-Джерси (США). Кто платит, тот и заказывает какофонию.

Украина, приговорённая к преступлению. Они готовы жертвовать миллионами ради торжества национальной идеи © Telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР» Чайковского и Достоевского, многочисленные нападения на русских и русскоязычных в Европе, прямые призывы к убийствам. Например, украинский бренд «me4» продаёт футболки с надписью «Kill the Russian» («Убей русского»). Истерия монотонно поддерживается рассказами о российских «преступлениях против цивилизации» — от темника про изнасилованных и повешенных в окрестностях Киева семнадцати украинских девушек до обстрела армией России переполненного беженцами Краматорского вокзала (по номеру боеприпаса доказано, что обстрел произведён «Точкой-У» ВСУ).

Но кто слышит опровержения и доказательства (в частности, детальные и пошаговые разоблачения провокации в Буче), если обезумевшая толпа ищет виноватого. Украинская девушка возле Рейхстага в Берлине под одобрение собравшейся публики распевает, что «скоро не будет русни и настанет мир во всем мире»; «резать русню» обещает маленькая девочка в популярном видеоролике; известный «активист» Леонид Остальцев пишет о гибели «побратима»: «Русня тебя убила. Не просто российские солдаты, а русня. Вся эта недострана со своим недонаселением». «Русня» — аналог человеконенавистнического слова «жидва».

При этом обязанный своим многомиллионным состоянием именно России, украинец еврейского происхождения и «общечеловек» Александр Роднянский тоже призывает к «отмене» русской культуры: «После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, от зверства и оскотинивания. Она виновна. Все к ней причастные виновны». Родной отец одного из самых людоедских украинских телеканалов — «1+1» — ни в чем каннибальском себя не подозревает.

С ним солидаризуемся откровенный неонацист, печально известный «азовец» Сергей Коротких («Боцман»): «Мое мнение, что после этого Российская Федерация должна прекратить то существование, которое она ведет последние 300 лет… Это достаточно нищие люди с низким интеллектом, низким образованием, которые воруют старые ковры». Коротких намекает на фейк украинской пропаганды (съёмки в Ирпене, где реально оказались запечатлены солдаты ВСУ), но при этом «забыл» о репортажах украинских СМИ (в частности, «Зеркало недели» и ICTV) о массовом мародёрстве украинской армии в 2014-15 годах.

Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

Из небытия выполз даже полузабытый шпрехенфюрер Тарас Креминь: «На карте Украины не должно остаться никакого следа со времен колонизации, русификации, диктатуры. Украина — для украинцев…». «Всё русское нужно демонтировать», — вторит ему мэр Терпополя Сергей Надал.

Майданная Украина действительно стала частью Европы — нацифицированной Европы тридцатых-сороковых годов прошлого века. И наоборот — бурливая кровь украинского неонацизма вновь инфицирует дряхлый континент, пробуждая в нем казалось бы угасшие людоедские инстинкты. У Запада появилось много дешёвой пехоты, готовых умирать за чужие интересы фанатиков. Он простит им ксенофобию, нацизм и любые военные преступления.

Если Россия отступит перед этой коалицией, то вражеские «ракеты под Харьковом» из фигуры речи обязательно станут реальностью. Как и геноцид «русни» — в качестве заслуженного «бонуса».