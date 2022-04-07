В экстремальных событиях, которые происходят сегодня на Украине, с народа слетает лёгкий налёт украинизации.
В ситуации, когда на кону собственная жизнь, некогда переводить в голове команды на «державну мову», маскировать свой родной язык принудительными инструкциями — напротив, нередко приходится эмоционально оценивать происходящее вокруг первыми пришедшими на ум словами. Украина массово вспомнила русский язык.
Проявляется это в самых разных сферах — в харьковских супермаркетах (которые, разумеется, открыты) кассиры перестали обращаться к покупателям по-украински, чего требовал от них дурацкий закон об украинизации, представители украинской делегации на переговорах в Стамбуле спокойно переговариваются между собой по-русски (хотя вроде бы являются официальными лицами), советник главы Офиса президента Михаил Подоляк даёт интервью украинским СМИ на русском языке. И даже пропагандистские уличные билборды печатаются на русском языке — типа «русский корабль» и далее по матерному тексту. Такие плакаты с русским матом красуются, например, в Киеве.
Характерно, что Национальное агентство по вопросам госслужбы официально разрешило госслужащим использовать матерную фразу про «русский военный корабль». Заявлено, что бранная фраза «стала символом борьбы с оккупантами» и не считается «нарушением этических норм».
Народная лексика перевешивает мову и в эмоциональных комментариях к различным видео, запечатлевающим те или иные фрагменты боевых действий. Оказывается, граждане Украины — аж до далёкой Волыни — отлично помнят русскую речь, различные ее производные и обращаются на ней явно не к российским зрителям. Это их неподдельная реакция и неконтролируемые эмоции — как у потерявшей ощущение реальности радистки Кэт. Они искренне восклицают на своём родном языке.
В унитаз ушли многочисленные методички и пропагандистские нравоучения типа «Памятай: Матюки перетворуюсь тебе в москаля». И никто не вспоминает столь настойчиво предлагаемые «патриотами» формы «исконно украинских» ругательств типа «с…ака» или модный евроатлантический f…k. Нет, «великий и могучий» громоподобно слышится за кадром, царит в социальных сетях и, разумеется, на улицах. К слову сказать, утрата украинцами норм точечного использования обсценной лексики для великороссов весьма заметна.
И это даже не результат боевых действий. Некоторая словесная расслабленность наблюдается на Украине давно, но сейчас приняла просто гротескные формы. Об этом же говорит популярный блогер Михаил Онуфриенко: «Лишний раз обращаю ваше внимание на постоянный мат всех патриотов Украины. Это не осмысленная матерщина, не крутое матросское через три колена в центр мирового равновесия — это реальный лексикон быдла из подворотен на всех уровнях государственного управления. И плебса, восторженно выпрыгавшего на майдане сегодняшнюю жуть. Уши пухнут каждый день слушать часы видео».
При всей резкости высказывания Михаила, стоит отметить, что вербальная расхлябанность во многом не вина людей, которых сознательно лишали культуры и превращали во второсортных сограждан, — это их беда. А лично меня поразил в похожих видео ангельский детский голосок мальчика (судя по голосу, лет десяти), матерно комментировавший вслед за родителями картинки разбитой колонны российских войск под Харьковом. Кстати, комментарии были вполне сочувственными.
Сейчас не о морали или правилах хорошего тона, но о том, насколько быстро сбивает реальный поток событий искусственные конструкции. Русский человек сказать умеет и может — даже если до этого он пытался из себя изображать «иностранца». А нам, глядя в это кривое зеркало, тоже не грех понять нечто о себе.
«Новая Россия столкнулась с доведенной до финала Россией "святых 90-х": с наркоманом в роли президента, олигархами-продавцами краденого, уникальными журналистскими коллективами, осатаневшим от нацизма обворованным народом, проданным на военные, биологические и психологические опыты, — пишет русский писатель Дмитрий Конаныхин, — адская машина времени: мы, сегодняшние, столкнулись с нами, позавчерашними».
В грязной ругани сложно увидеть наших людей, как и в чужом грязном беспризорнике — ангела детства. И, тем не менее, видеть надо — отмоем и правилам хорошего тона научим. Но воспитательный процесс необходимо жестко и правильно организовать.