Одна из ключевых сцен в легендарном фильме «17 мгновений весны» — диалог Штирлица и радистки Кэт, когда он беспокоится, что в неконтролируемой ситуации девушка перейдёт на родной русский язык. Как мы помним, так оно и получилось

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В ситуации, когда на кону собственная жизнь, некогда переводить в голове команды на «державну мову», маскировать свой родной язык принудительными инструкциями — напротив, нередко приходится эмоционально оценивать происходящее вокруг первыми пришедшими на ум словами. Украина массово вспомнила русский язык.

Проявляется это в самых разных сферах — в харьковских супермаркетах (которые, разумеется, открыты) кассиры перестали обращаться к покупателям по-украински, чего требовал от них дурацкий закон об украинизации, представители украинской делегации на переговорах в Стамбуле спокойно переговариваются между собой по-русски (хотя вроде бы являются официальными лицами), советник главы Офиса президента Михаил Подоляк даёт интервью украинским СМИ на русском языке. И даже пропагандистские уличные билборды печатаются на русском языке — типа «русский корабль» и далее по матерному тексту. Такие плакаты с русским матом красуются, например, в Киеве.

Кто в Украине принимает решения. Создатель фейков и мастер манипуляций Михаил Подоляк © коллаж Украина.Ру

Народная лексика перевешивает мову и в эмоциональных комментариях к различным видео, запечатлевающим те или иные фрагменты боевых действий. Оказывается, граждане Украины — аж до далёкой Волыни — отлично помнят русскую речь, различные ее производные и обращаются на ней явно не к российским зрителям. Это их неподдельная реакция и неконтролируемые эмоции — как у потерявшей ощущение реальности радистки Кэт. Они искренне восклицают на своём родном языке.

В унитаз ушли многочисленные методички и пропагандистские нравоучения типа «Памятай: Матюки перетворуюсь тебе в москаля». И никто не вспоминает столь настойчиво предлагаемые «патриотами» формы «исконно украинских» ругательств типа «с…ака» или модный евроатлантический f…k. Нет, «великий и могучий» громоподобно слышится за кадром, царит в социальных сетях и, разумеется, на улицах. К слову сказать, утрата украинцами норм точечного использования обсценной лексики для великороссов весьма заметна.

И это даже не результат боевых действий. Некоторая словесная расслабленность наблюдается на Украине давно, но сейчас приняла просто гротескные формы. Об этом же говорит популярный блогер Михаил Онуфриенко: «Лишний раз обращаю ваше внимание на постоянный мат всех патриотов Украины. Это не осмысленная матерщина, не крутое матросское через три колена в центр мирового равновесия — это реальный лексикон быдла из подворотен на всех уровнях государственного управления. И плебса, восторженно выпрыгавшего на майдане сегодняшнюю жуть. Уши пухнут каждый день слушать часы видео».

Снова стать русскими, или Борьба с метастазами © соцсети

Сейчас не о морали или правилах хорошего тона, но о том, насколько быстро сбивает реальный поток событий искусственные конструкции. Русский человек сказать умеет и может — даже если до этого он пытался из себя изображать «иностранца». А нам, глядя в это кривое зеркало, тоже не грех понять нечто о себе.

«Новая Россия столкнулась с доведенной до финала Россией "святых 90-х": с наркоманом в роли президента, олигархами-продавцами краденого, уникальными журналистскими коллективами, осатаневшим от нацизма обворованным народом, проданным на военные, биологические и психологические опыты, — пишет русский писатель Дмитрий Конаныхин, — адская машина времени: мы, сегодняшние, столкнулись с нами, позавчерашними».

В грязной ругани сложно увидеть наших людей, как и в чужом грязном беспризорнике — ангела детства. И, тем не менее, видеть надо — отмоем и правилам хорошего тона научим. Но воспитательный процесс необходимо жестко и правильно организовать.