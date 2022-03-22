Часто говорят о том, что украинцы значительно более скоординировано действуют в социальных сетях, что они более организованны за границей, где постоянно изобретают всё новые и новые антироссийские акции, чем россияне

Могу добавить, что и волонтёрское движение в помощь армии, которое на Украине возникло тогда же, когда в России возникло аналогичное движение в помощь Донбассу, очень быстро приобрело черты стройной общенациональной организации с децентрализованным управлением. В России этого не произошло, несмотря на наличие горизонтальных связей, волонтёрское движение осталось атомизированным.

При этом нельзя сказать, что украинцы более организованы, чем россияне. Скорее наоборот. В вопросах градоустройства, организации общенациональных акций памяти Победы и многих других российское общество проявляет куда большую не только организованность, но и сплочённость, чем украинское. «Вам нравится убивать невинных детей?» Как украинские активисты шантажируют международный бизнес © Стрингер / Стрингер / Перейти в фотобанк

Коренное отличие двух обществ заключается в том, что сплочённость и организация россиян происходят в рамках законодательно утверждённых норм. То есть инициаторы борьбы за сохранение старой застройки или за создание новой парковой зоны, открытие музея или возведение памятника обращаются в органы государственной или местной власти, в соответствии с утверждённым порядком. Сбор подписей, проведение общественных слушаний и т. д. — способ демонстрации чиновникам, что население данного района, города, области или всей страны поддерживает соответствующую инициативу, поэтому ей должна быть оказана вся требуемая законом поддержка. Если местные чиновники по какой-то причине саботируют ясно выраженную инициативу, население действует в соответствии с отработанной схемой обращения к вышестоящему начальству, в случае необходимости быстро доходя до Кремля.

С каждым годом стучаться в Кремль приходится всё реже, так как недобросовестные или слишком осторожные чиновники быстро прощаются с должностью, а отъявленные и небескорыстные нарушители закона — и со свободой. Механизм обеспечения прав работает. И население самоорганизовывается в рамках взаимодействия с государством.

На Украине всё происходит с точностью до наоборот. Государство не только не поддерживает общественные инициативы, но давно отказалось выполнять свои прямые обязанности. Забота о стариках и инвалидах, обустройство жилого пространства, всё, вплоть до обеспечения армии и охраны общественного порядка, постепенно перешло в разряд общественных инициатив. Люди на Украине организовываются в лучшем случае помимо государства, а в худшем случае — против государства.

В результате там, где россиянин пишет письмо в прокуратуру, полицию или ФСБ, украинец, как правило, ищет единомышленников, чтобы, объединившись, защитить свои права (как они это понимают), не надеясь на государственную власть. В ситуации с санкционной борьбой работает ровно тот же принцип. Привыкший к работе в системе россиянин обращается к руководству, привыкший к противостоянию системе в рамках антисистемы украинец либо сам создаёт структуру, противодействующую России (как известный специалист по организации интернет сообществ, направленных на противодействие иностранным компаниям, не ушедшим из России г-н Дубилет), либо, если своих денег не хватает (или жаль тратить), обращается к общественности (как Корбан, призвавший бизнес обеспечить «защитников» Днепропетровска пикапами «Тойота» для нападений на российские колонны). Жесткое приземление. Победы виртуальные и реальные © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

В России воюет и на экономическом, и на финансовом, и на прочих фронтах государство, поддержанное населением, на Украине борьбу ведёт население, не обращающее внимание на государство. На Украине каждый воюет самостоятельно: как считает нужным, с кем считает нужным и до тех пор, пока считает нужным.

Фактически идёт борьба системы (Россия) с антисистемой (Украина). Каждый в этой борьбе имеет свои преимущества.

Преимущества Украины носят тактический характер. Части атомизированного общества быстрее реагируют на раздражитель. Активистам нет необходимости проходить длительную процедуру согласования и координации своих действий. Они работают на собственный страх и риск. Благодаря такому подходу вначале кажется, что вся Украина в едином порыве вступает в борьбу. Даже генштаб, привыкший бороться с генштабом противника, не всегда сразу понимает, что противостоящие ему войска организованны лишь частично — большая их часть являются, по сути, самодеятельными полумахновскими образованиями, действующими вне системы централизованного планирования.

Однако как только система разбирается в особенностях противостоящего врага, она сразу получает преимущество. Она позже запускается, зато двигается потом, как паровой каток, по очереди снося по пути разных активистов, волонтёров, территориальную оборону, а затем и всю антисистему.

Поэтому и эффективную помощь российскому государству мы можем оказать, только если будем учитывать вышеуказанные его и противника особенности. Чтобы ускорить начало работы системы в определённом направлении, необходимо обеспечить её соответствующей входящей информацией, поступающей в определённом системой порядке.

На Украине любая антиукраинская акция моментально стала бы основой для организации активистами шумной кампании как внутри страны, так и за её пределами. В России это является функцией государства. Причём государство будет бороться не с конкретным инициатором акции (слишком мелко), а с самим явлением. Для этого ему (государству) необходимо получить и систематизировать информацию о десятках и сотнях подобных активистов, выработать эффективный метод борьбы с ними и прихлопнуть единым махом. Грубо говоря, государство не выходит с баночкой собирать колорадских жуков, а посылает самолёт, один раз опыляющий поле и ликвидирующий всех вредителей. Экс-глава «Приватбанка» Дубилет арестован в Израиле — Лещенко © gorod.dp.ua

Следовательно, информацию о каждом подобном случае совершения враждебных России действий необходимо направлять в госструктуры: Генпрокуратуру, Следком, ФСБ, Минобороны, СВР. Они потом разберутся, кому конкретно чем заниматься, главное, чтобы сигнал массово проходил с разных направлений, тогда система быстрее его воспримет.

Украина же потому ни разу в своей истории так и не смогла оформить самостоятельную государственность (хоть возможности были), что не хватало системности. Как только система (российская, польская, турецкая) по какой-то причине покидала эту территорию, оставляя жителей наедине со своими привычками, так на степных просторах сразу же воцарялась антисистема, прозванная местными жителями «Руиной», верхом организации которой была Сечь (большая банда) а основой — банды поменьше.

Потому Украина никогда и не сольётся с Россией (система не сливается с антисистемой). Потому-то восстановление нормальной государственности на этих землях требует деукраинизации — уничтожения антисистемы ради возвращения нормальной регулярной государственности. Ну а поскольку избавленный от ереси украинства человек автоматически становится русским (ибо таковым он был до попадания в лапы антисистемы), то и государственность на этих землях может быть или русская, или никакой.