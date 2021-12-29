Президент Украины Владимир Зеленский под конец года, 27 декабря, совершил очередное преступление, закрыв без всяких на то законных оснований очередной ряд телеканалов. Пока даже механизм этого решения неясен. Указ подписан за сутки до заседания СНБО, на котором предполагалось рассмотреть этот вопрос

Правда, это все те же оппозиционные телеканалы, которые Зеленский прикрывал и ранее, просто они ушли в интернет. Но важно другое: юрист по образованию, актер по призванию и президент страны по званию, наплевав на закон, на общее недавнее медийное прошлое с другими тележурналистами, «урабатывает» телеканалы, разрушая и без того хрупкую украинскую свободу слова.

Вообще, если смотреть объективно на происходящее с Зеленским и вокруг него, то совершенно очевидна неадекватность поступков. Те же телеканалы можно закрыть, не прибегая к с толь экзотическим решениям и указам. Но кажется, Зеленским движет не целесообразность, не логика, а некое другое чувство. Возможно, куда более сильное, чем политическая целесообразность и даже чувство самосохранения — страх и отчаяние. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Зеленский настойчиво, день за днем, шаг за шагом копает своими действиями, заявлениями, указами самому себе могилу. Политическую однозначно, но, возможно, и вполне реальную. Он закрывает телеканалы, руководствуясь «революционной целесообразностью», то есть просто потому, что они его критикуют. На такие действия в свое время не решались ни Янукович, ни Порошенко, хотя у них были для этого не меньшие основания и куда более мощные рычаги воздействия на несогласных. Просто Янукович и Порошенко, будучи людьми опытными, понимали, что всякое действие в политике равно противодействию. И сегодняшняя «перемога» вполне может оказаться завтрашней «зрадой». Что, собственно, с ними и случилось.

Зеленский не знает, возможно пока, этих секретов большой политики и поэтому действовал без оглядки.

Он объявил войну олигархам, но оставил им время для раздумий и принятия мер, что хуже объявления самой войны.

Он арестовал депутата парламента и далеко не самого бедного человека в стране Виктора Медведчука, лишив его не только медийных ресурсов, но и доступа к собственным счетам, но так и не смог за год с лишним через подконтрольные президенту правоохранительные структуры предъявить ему сколько-нибудь обоснованного обвинения.

Он обвинил в подготовке госпереворота самого богатого украинца Рината Ахметова, заявил при этом, что руководствовался какими-то устными переговорами людей Ахметова с россиянами. Никаких «прослушек», как и следовало ожидать, обнародовано не было, но зато Ахметов, срочно уехавший от этого неадеквата на Запад, стал личным врагом президента Украины.

Он прихватил Петра Порошенко, обвинив его в госизмене по самому безобидному для экс-президента поводу и дал ему возможность выехать на Запад, где теперь Порошенко источает в адрес Зеленского яд и желчь и грозит ему всеми казнями египетскими.

Логики во всех этих действиях президента Украины не наблюдается никакой. Если нужно бороться с олигархами, а не имитировать борьбу, если нужно было сажать Порошенко, а не имитировать это, если нужно было разорять Ахметова, а не изображать это, — то надо было делать все это сразу, не дожидаясь, когда политические оппоненты примут соответствующие меры и выстроят боевые порядки.

Но может быть, все это тонкая стратегия и Зеленский играет в игру, в которой не собирается никого прижимать? Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Но тогда зачем все это? Испуганный, но тем самым предупрежденный враг опаснее поверженного. Всё то, что делает президент Зеленский со своими мнимыми и реальными политиками, приводит их к раздражению и созданию из бывших союзников врагов, а из бывших противников — непримиримых ненавистников, готовых на всё ради уничтожения Зеленского как в политическом так и, вполне вероятно, физическом смысле. Неслучайно накануне всех этих событий был для Зеленского более чем прозрачный намек: покушение на ближайшего и доверенного лица, его помощника Шефира. К тому же в шкафах у этих господ столько скелетов, что прирастание еще одним останется малозамеченным.

Стороннему наблюдателю может показаться, что все это «безумие храбрых» спровоцировано происками США, занявшими стойкую антироссийскую позицию. Но это, скорее всего, не совсем так. Отчасти, конечно, именно США открыли в Зеленском этот «ящик Пандоры», из которого повыскакивали монстры: беззаконие, ненависть, страх, наглость, авторитаризм. США сначала прикормили его, обещая всемерную поддержку в войне с Россией, а потом поставили на место — в длинную очередь ожидающих в приемной президента США.

Самолюбие Зеленского было уязвлено, уже когда Байден летом нынешнего года несколько раз переносил встречу с президентом Украины. Вторично, когда перед переговорами с Путиным по телефону согласовывал позиции (в том числе по Украине), не с Зеленским, а с руководителями других, союзных США европейских государств. И только потом, между завтраком и полдником, нашел время переговорить с «виновником торжества».

Все эти заявления окружения Зеленского о скоординированности позиций США и Украины — жалкая попытка «надуть лягушку». Нет никакой координации, нет никакого желания защищать страну, а вернее, ее элиту, продавшуюся за чаевые с барского стола и предавшую всё, что можно было предать: свою историю, свою ментальность, своих героев, своих друзей, однокурсников и родственников, свои, наконец, технические, экономические и научные достижения.

В этой ситуации интересно то, что на днях сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который отметил, что на Западе устали от непредсказуемости нынешнего президента Украины. Непредсказуемость — следствие, по всей вероятности, неуправляемых чувств и эмоций.

Да, похоже на то, что Зеленский в отчаянии. Последний разговор по телефону с Байденом унизительно переносили сотрудники американской администрации несколько раз. И Зеленский в виде шантажа предпринял очередную полупровокацию. Пока Байден завтракал в Белом доме, готовясь или не собираясь разговаривать с президентом Украины, последний отправил в опасные маневры в Азовском море боевой корабль «Донбасс», намекая тем самым, что может в любой момент сорвать договоренности президентом России и США относительно мирного урегулирования украинского конфликта, если с ним сейчас срочно не переговорят по телефону. «Как ждет любовник молодой минуты верного свиданья». Почему покушение на Сергея Шефира никогда не будет раскрыто. Наша версия

Похоже, страх и отчаяние двигают украинским президентом. Страх оказаться вне периметра с телохранителями, страх быть выкинутым из политического поля, в результате чего придется предстать перед судом за все те беззакония, которые совершались им ради служения американским интересам и к собственной политической выгоде. И в отчаянии от того, что, поставив всё в своей политике на США, можно оказаться в аэропорту Борисполь у улетающего в Вашингтон самолета, в котором для него и его семьи просто не будет места.

Крыса, загнанная в угол, как правило, бросается на окружающих, не особенно разбирая, кто является ее преследователем, а кто наблюдателем.

И в этом страхе и отчаянии, как мне кажется, и есть главная интрига нынешней политической активности Зеленского.

Как сообщают СМИ, Центр Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Кучерива провели социсследование на тему, кого граждане Украины считают политиком года, а кого разочарованием?

Ответ оказался поразительно логичным: в обоих случаях «победу» одержал Зеленский. Именно вокруг него крутятся в стране самые пронзительные политические интриги, и именно он добился самых отрицательных результатов, как для страны, так и для себя лично.