Украинцам навязывают очередной патриотический праздник, при этом цены на борщевой набор выросли за год более чем в 2,5 раза

Группа украинских парламентариев во главе с членом партии «Голос» Ярославом Юрчишиным предложили учредить в Украине День борща. По словам депутата, этот новый праздник будут отмечать каждый год, во вторую субботу сентября, на государственном уровне — потому что борщ является «маркером национальной идентичности» украинцев.

«Инициатива создания Дня украинского борща — дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и таким образом обмениваются ценной культурологической информацией, должна обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, продолжительность культурной традиции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который уже рассматривают в Верховной Раде.

Депутатам не привыкать к подобным инициативам, и они готовы поддержать любое патриотическое безумие. Не так давно в украинском парламенте декоммунизировали расположенное на Галичине село Борщив, зачем-то переименовав его в Боршив — через букву «ш» вместо буквы «щ». Потому что коммунистические топонимы кончились, а законотворческая деятельность должна продолжаться — во имя процветания державы и нации. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Украинское правительство также поддерживает новый законопроект. Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко направляет дипломатическую борьбу за признание украинского борщевого первородства — требуя, чтобы это блюдо включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, как неотъемлемое национальное достояние Украины.

«Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов! Хватить манипулировать и на почве «российскости» борща, потому что правды не изменить. Борщ — наш!», — заявляет украинский министр.

А чиновники из его ведомства провели открытое соревнование по приготовлению борща, транслируя его в онлайн-режиме для украинцев — чтобы у сограждан потекли слюнки от происходящего на экране действа.

Наблюдая за этим шоу, граждане Страны Достоинства испытывали противоречивые чувства. Конечно, в Украине любят наваристый борщ, воспетый Гоголем и Шевченко — и прекрасно умеют его готовить, обычно отдавая предпочтение классическому рецепту. Но основные ингредиенты «борщевого набора» подорожали с начала года более чем в два с половиной раза. Причем, об этом сообщает не пропаганда агрессора, а специализированный портал EastFruit, который мониторит ситуацию на рынке овощей и плодов, и подает читателям объективную аполитичную информацию.

«На данный момент оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, цены на лук — в два с половиной раза, цены на капусту белокочанную — в три раза, и цены на свеклу столовую — тоже в три раза! То есть, в среднем по этой категории овощей цены выросли в 2,6 раза по сравнению с началом декабря 2020 года!», — рассказывают аналитики этого делового ресурса, не жалея для этой новости эмоциональных восклицательных знаков.

Такой стремительный скачок является рекордным даже для постмайдановской Украины, где «борщевой набор» дорожает из года в год. В то же время, эксперты констатируют: рост цен на овощи продолжится дальше, усугубляясь традиционном подорожанием на продукты в преддверии новогоднего праздника. В частности, ожидается подорожание картофеля, без которого тоже нельзя представить себе ароматный борщ. Ее текущая цена удерживается за счет хорошего урожая, однако запасы бульбы постепенно распродают, что соответствующим образом скажется на рыночных ценниках. Чужих рубах не бывает. Украинские приключения косоворотки © Instagram, zelenskiy_official

Причины подорожания овощей хорошо известны. На это прежде всего влияет отсутствие государственного регулирования на украинском внутреннем рынке. Контролирующие его трейдеры получают сверхприбыли за счет бессовестной спекуляции на продуктах, взвинчивая цены в условиях дефицита тех или иных овощей. А рядовым украинским покупателям приходится экономить на луке или морковке.

Кроме того, сказывается сокращение посевных площадей базовых овощных культур. Проблема насыщения продовольственного рынка совершенно не волнует украинских аграрных баронов. Они предпочитают засаживать поля зерновыми, кукурузой, подсолнечниками и рапсом, потому что их можно дороже продать на экспорт. Овощей высаживают меньше, и это тоже сказывается на ценах.

Однако у повышения цен появился новый серьезный фактор — отмена моратория на продажу земли, который, скорее всего, и стал триггером растущей дороговизны.

«Ещё один негативный для овощеводства фактор, который проявился лишь в 2021 году — это открытие рынка земли. Теперь большинство аграриев, чтобы остаться в бизнесе, буквально вынуждены скупать землю, направляя в неё свободные ресурсы, которые иначе могли бы быть инвестированы в сельскохозяйственное производство», — рассказывает об этом экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

Таким образом, украинцам уже сейчас приходится заплатить за открытие земельного рынка, которое было навязано украинской власти иностранными кредиторами. А подорожание продуктов делает малодоступными многие продукты первой необходимости, заставляя людей экономить на ежедневном питании.

«Борщ наш!». Сводки кулинарного фронта © CC0, Pixabay

Уровень жизни украинцев падает, а цены постоянно растут, и на днях Киев обогнал по дороговизне традиционно опережающую его по этому показателю Москву. По информации экспертов Economist Intelligence Unit — аналитического отдела компании Economist Group — украинская столица поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира сразу на 13 позиций, и заняла 88 место. В то время как российская столица занимает в нем 96-ю позицию, уступая соседям из-за поребрика.

Согласитесь, учреждение Дня украинского борща выглядит в этом свете более чем двусмысленно. Патриотические депутаты как бы намекают, что это блюдо станет для простых украинцев праздничным, а для его приготовления придется экономить.

Хорошо, если не в течение целого года.