Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к нации, в котором пообещал тысячу гривен каждому вакцинировавшемуся гражданину Украины, заверил, что отключений электричества не будет, а на страже рубежей Украины крепко стоят ВСУ и пограничники. Последнее замечание явно связано с нагнетаемой в последние дни жутковатой военной истерией

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Нужно понимать, что в данном случае польские пограничники имеют дело не с людьми, которые добиваются выполнения прав человека, которые добиваются реализации каких-то социальных вопросов, — в эфире телеканала «Эспрессо» разглагольствует один из самых ярых майданщиков Роман Бессмертный. — Эти люди собраны, как пушечное мясо, руками российских спецслужб для того, чтобы начать атаку на ЕС». То есть это «плохие» мигранты, их «плохие» жёны и «плохие» дети. А «хорошие» по-видимому прорываются в Европу через Балканы и Средиземное море.

Логики не ищите — там ее просто нет, задачи перед нагнетающими военный психоз стоят совершенно другие. Печально наблюдать, с какой лёгкостью киевский режим готов жертвовать жизнями украинских граждан лишь ради того, чтобы преступники при власти продолжали безнаказанно грабить Украину. И в то время, когда почти 70% украинских пенсионеров оказались за чертой бедности, всяческие «ястребы» чувствуют себя вполне сытыми.

Вот, например, новый министр обороны Украины Алексей Резников, большой любитель антироссийской риторики. Согласно его декларации о доходах, в 2020 году (когда он был еще вице-премьером по делам «оккупированных территорий») пан Резников приобрёл долю в офшорной компании Life Earth LLC с регистрацией на Британских Виргинских островах, а вскоре высокопоставленный чиновник стал владельцем ещё одного офшора. И ничего — бывший адвокат давешнего кандидата в президенты Виктора Ющенко и экс-заместитель мэра Киева Виталия Кличко ощущает себя вполне уверенно, как и вся команда Зеленского, густо перемазанная в офшорных скандалах.

Кулеба призвал Францию и ФРГ подготовиться к военному сценарию РФ на Украине © AP, Geert Vanden Wijngaert перепрятал парк своих элитных автомобилей общей стоимостью 15 миллионов гривен. Один из главных «патриотов» и лидеров Евромайдана замаскировал целую серию авто под вывеской фирмы «Світодень» главы благотворительного «Фонда Кличко» Ангелины Осадчей. Об откатах и коррупционном схемах в Киевской мэрии и говорить не приходится — редкий месяц обходится без очередного скандала.

Да что там коммунальное хозяйство или военные бюджеты, когда из-под носа своих иностранных хозяев растаскивают даже западные кредиты. Теперь расхитители покусились на самое «святое» — «зелёную энергетику». «В случае, если кредит Европейского банка реконструкции и развития [на общую сумму 19,3 миллиарда гривен], выданный для погашения долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, будет использован не по целевому назначению, это окончательно похоронит инвестиционный климат в Украине, и разрушит фундамент Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в части проведения реформ», — возмущается директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ну, здесь ясно: в драке сошлись Офис Президента и бизнесмен Ринат Ахметов (основной бенефициар проекта «зелёной энергетики» на Украине), против которого разворачивается антиолигархическая кампания, в том числе расследование по схеме завышения стоимости угля через формулу «Роттердам+».

В своём обращении Зеленский одновременно упомянул некие «лживые телеканалы», пугающие энергетическим кризисом, и корабли, которые спешат Украине на помощь, чтобы не допустить энергетического кризиса. Ирония судьбы в том, что и «лживые телеканалы», и груз угля на упомянутых кораблях принадлежат господину Ахметову — тот уголь предназначен для его собственных электростанций. И «чёрного золота» в стране, что бы там ни говорил Зеленский, критически мало: согласно данным на 15 ноября, запасы угля на государственных теплоэлектростанциях опустились ниже 380 тысяч тонн и продолжают стремительно уменьшаться; из-за нехватки топлива не работают сразу 14 энергоблоков государственных ТЭС, что является печальным антирекордом.

«Никто не заступится»: политолог рассказал о судьбе Украины в случае войны с РФ © Facebook, Операція об'єднаних сил

И тем не менее рейтинг Владимира Александровича обваливается в тартарары: КМИС публикует результаты опроса, по которым 44,9% украинцев считают власть Зеленского ничем не отличающейся от режима Порошенко, а 29,9% опрошенных считают ее еще хуже. Личный рейтинг президента Украины опустился до 19,3%, что является самым низким показателем с момента избрания его главой государства (данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 11 ноября).

Всё сместилось в доме Зеленских. Война в благородных семействах Украины разбор, почему лично Зеленскому мало улыбается перспектива начинать боевые действия в Донбассе, но его режим марионеточный и обязан подпевать в общем хоре. После некоторых колебаний и нескольких опровержений заявлений западных СМИ о концентрации войск РФ на границе, все же прошла серия трелей в унисон с западными партнёрами.

Так заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью ICTV прогнозирует обострение, начиная с декабря. «У нас нет расхождений со странами-партнерами и с разведками, с которыми мы обмениваемся информацией, о цифрах, фактах, — говорит госпожа Маляр, — приблизительным временем кризиса называют зиму этого года, с декабря».

По результатам встречи глав МИД Украины, Германии и Франции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Франция и Германия заверили меня, что в случае если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, то это будет иметь для неё очень тяжелые последствия. Мы договорились, что будет проведена соответствующая коммуникация с Российской Федерацией для того, чтобы, скажем так, «демотивировать» её от любых агрессивных действий». В общем, если Россия не нападет — значит, испугалась. Очередная «перемога» у Украины уже в кармане.

Но по большому счёту ни Германия, ни Франция не верят в грядущую агрессию России. Да и комментарий Кулебы по украинским меркам довольно сдержанный. Иное дело активно нещадно поддающие жару англосаксы и поляки. С последними все понятно: миграционный кризис на границе с Белоруссией заставил ЕС демонстрировать солидарность с Варшавой и снять с повестки дня многочисленные претензии к польскому правительству, которое нагло и системно нарушает общеевропейское законодательство, а заодно сытно паразитирует за счёт ЕС (похоже, именно этот пример государственного тунеядства вдохновляет власти Украины на вступление в Евросоюз).

Но и поведение Белого Дома тоже не «бином Ньютона». Согласно данным последнего опроса от ABC News/Washington Post poll, уже более половины американцев (51% против 41%) заявляют, что поддержат республиканцев на промежуточных выборах следующей осенью. Продолжает падать и рейтинг Джо Байдена: по данным того же опроса, он опустился до нового минимума в 41% (на 11 пунктов ниже, чем в апреле). При этом семь из десяти десяти американцев заявили, что экономика США находится в «плохом состоянии». Отсюда перенос внимания общественности на внешний контур — обычная тактика американского правящего класса, к которому привычно присоединяются сателлиты (в частности, Великобритания и Польша), и холопы, вроде киевского режима.

Война и мир: варианты разрешения кризиса на польско-белорусской границе © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA Лукашенко… нацелены на то, чтобы посеять раздор и отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, и в разговоре с министром иностранных дел Польши выразил признательность официальной Варшаве за ее решительную «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». По его словам, США, Польша и их союзники едины в том, что Москва должна «заплатить высокую цену» за «агрессивные действия». «Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, но у границы с Украиной, это продолжает нас беспокоить» (пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби); данную тему подхватывают и раздувают Washington Post, Politico, Bloomberg, Guardian, Financial Times и прочие.

Усиливаются ежедневные обстрелы неподконтрольных Киеву городов Донбасса, а британское правительство договорилось до того, что якобы готово отправить свои войска на «защиту» Польши и Украины. Виртуальная мировая война в самом разгаре, и дай бог, чтобы она виртуальной оставалась — Европе хватает вполне реальной войны в Донбассе и самоубийственного опыта предыдущих мировых войн.

Еще в начале XVI века великий европейский мыслитель Эразм Роттердамский писал, что обычно война «ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, тупыми мужланами, нерасплатившимися должниками и тому подобными подонками общества, но отнюдь не просвещенными философами». От провидческих слов роттердамского философа эпохи Возрождения до коррупционной схемы «Роттердам+» в майданной Украине XXI столетия дистанция не столь уж велика.