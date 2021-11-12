После прихода к власти Владимир Зеленский и его команда решили показать публике класс игры в «турборежиме» сразу на нескольких шахматных досках, однако внезапно для себя оказались и в цугцванге, и в цейтноте

В последнее время внимание наблюдателей привлекла странная словесная эквилибристика украинской власти вокруг якобы скопления российских войск на границе с Украиной. Обычно такие сведения (реальные, а чаще выдуманные) озвучивались майданной пропагандой с громким визгом, особенно, когда их надёжность верифицировалась американской разведкой.

Но сейчас происходило нечто странное: американская разведка и западная пресса яростно обличают российские «приготовления к войне», в то же время украинские чиновники (в частности, секретарь СНБО Алексей Данилов) успокаивают мировую общественность, дескать, Россия нападать пока не собирается, мы ничего особенного на рубежах не видим: «Демоны были, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В конце концов выступает сам Зеленский и говорит, что российские войска на границе существуют, их триста квадратиллионов, но украинские воины супостата не боятся и готовы сражаться до последнего грузовика и мотопомпы. Благо, «государство-агрессор» при помощи «диктатора Лукашенко» до сих пор снабжают ВСУ топливом вполне исправно — как и прочую Украину — товарами критического экспорта.

Итак. Американцы нагнетают, дают многочисленные «утечки» в СМИ — Киев успокаивает. А учитывая полную зависимость Банковой от Белого дома, этот бунт на коленях даже изумляет. Причины рассогласованности в действиях могут быть различны: одни говорят о кампании дезинформации России об истинных намерениях на Востоке Украины, иные — о влиянии на украинскую политику различных «башен» Белого дома (хотя, насколько я помню, там и башен никаких не было). Но ведь натовская морская эскадра в Чёрном море волны рассекает, и участившиеся полеты разведывательных самолётов у южных рубежей России не выдумка. Громко, но пусто. Что записано в хартии о стратегическом партнёрстве между США и Украиной © AP, Saul Loeb/ Pool

Возможную разгадку происходящего можно усмотреть в двух программных статьях, обращённых прежде всего к экспертному сообществу: «Почему Россия раскручивает новый виток агрессии против Украины» первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, и знаковой публикации в Atlantic Council «независимого аналитика» Дэвида Кларка (в 1997-2001 годах советник по Европе в МИДе Великобритании). Эти статьи можно было бы охарактеризовать двумя схожими подзаголовками «Украина смотрит в мир» и «Мир смотрит в Украину». И что же они видят?

«Неужели В. Путин решится на открытое вторжение?», — задается вопросом один из руководителей СНБО пан Демченко, и сразу же отвечает: «Наиболее раздражающим фактором [для РФ] есть Украина, которая на протяжении многих лет является препятствием для России на пути решения своих задач. <…> Именно поэтому на Украину надвигается новая волна дестабилизации, а если точнее — спровоцированной извне внутренней турбулентности во всех сферах».

То есть накопившиеся проблемы Украины, ее некомпетентного руководства, близорукости собственной внешней и внутренней политики — это «происки Кремля». И эти «происки» господин Демченко тщательно перечисляет: здесь и отказ украинцев вакцинироваться, и энергетический кризис, и обвинения украинских чиновников в коррупции, и даже, цитирую, «подстрекательство праворадикальных сил на активную борьбу».

Нетрудно заметить, что «руку Москвы» пытаются увязать с различными проваленными украинским правительством кейсами и возможными протестами, чтобы заранее их дискредитировать.

В этом же ключе, настаивает первый заместитель секретаря СНБО, надо рассматривать якобы военную активность РФ на границе — «гибридное наступление» не только внутри страны, но и извне. Но агрессора ждёт суровый отпор всей Украины во главе с ее верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским.

«Враг не пройдет. Сегодняшний потенциал Украины на порядок выше того, который был в начале 2014 года, — пишет пан Демченко, — И речь идет не только об уровне способности украинской армии и спецслужб Украины и их готовности (в т. ч. морально-психологической) к любому развитию событий (от проведения оборонительных операций до осуществления контратакующего маневра). Берем во внимание беспрецедентный на сегодня уровень поддержки Украины со стороны международных партнеров. Собственно, это и продемонстрировала реакция США и НАТО на факты нынешней необычной активности ВС РФ в приграничье с Украиной». Елена против Юлии. «Корабельные сосны» на службе «Слуги народа» © sluga-narodu.com / Facebook/Olena Shuliak

Дорогие западные друзья, всем спасибо за внимание, благодарим за помощь, no pasaran! А все внутренние проблемы — то от лукавого Путина, мы скоро с ними справимся с помощью «Закона об олигархах». И здесь приходит пора удивляться Западу (до того изумлялся Восток). Влиятельное аналитическое издание Atlantic Council дает подробный разбор антиолигархического закона: «Мало оснований полагать, что недавно принятый в Украине закон о борьбе с олигархами многое сделает для изменения этой динамики власти. Критики утверждают, что критерии определения того, кто квалифицируется как олигарх, либо субъективны, либо открыты для манипуляций».

Дэвид Кларк долго топчет СНБО (который под руководством Президента должен утверждать списки олигархов и где сейчас работает автор первой статьи) и указывает на тесную связь олигарха Игоря Коломойского и действующего президента Украины: «Скандальный олигарх связан с Зеленским и ранее в этом году был подвергнут санкциям со стороны США за обвинения в "значительной коррупции". То, что должно было стать шагом вперед на пути к плюрализму СМИ в Украине [то есть «Закон об олигархах»] превратилось в ужесточение контроля в руках тех, кто уже обладает слишком большой властью в СМИ». «Слишком большая власть» — звучит как вызов, как желание власти этой поубавить.

Далее слова господина Кларка приобретают громоподобные интонации осуждения от имени всего коллективного Запада: «Западные партнеры Украины не могут позволить себе оставаться равнодушными к недостаткам стратегии деолигархизации Зеленского… Это должно сопровождаться требованием к правительству и президенту открыто рассказывать о своих отношениях с теми, кто владеет значительными капиталами… Если недавно принятый в Украине антиолигархический закон не сможет эффективно и беспристрастно решить проблему олигархического влияния, западные правительства должны продемонстрировать свою готовность ввести дополнительные адресные санкции…».

Текст быстро получил распространение в прессе, и некоторые аналитики даже услышали в этих раскатах грозное предупреждение (особенно в части требования неприкосновенности Порошенко) лично Зеленскому, пытающемуся усидеть сразу на нескольких стульях, да ещё и не сдать США скальп Коломойского.

Но возможно природа рыка давешнего чиновника британского МИДа в защиту украинского олигархата продиктована тем пикантным обстоятельством, что один из крупнейших спонсоров Atlantic Council и непосредственным участником Атлантического Совета является украинский олигарх Виктор Пинчук? И причины написания этой статьи, которая выдаётся за мнение «цивилизованного Запада», сугубо внутриукраинские?

Как мы уже не раз обращали внимание, экономическая ситуация на Украине жуткая. Но чтобы очередной раз не приводить статистику, процитируем руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, который перевёл сухие цифры статистики в понятные всем бытовые реалии. «Правильный Зеленский»: Лесев описал политические перспективы Разумкова © Facebook Дмитрия Разумкова

«Мы настолько разогнались в росте цен, что, например, если пойти в Польше в такой же супермаркет как у нас — одной из сетей, которая там присутствует — то вы потратите более чем на 10% меньше, нежели в Украине. При том, что в Польше зарплата средняя в три раза больше, чем в Украине, — рассказывал господин Чаленко на пресс-конференции в Киеве, — Я уже не говорю об уровне цен в той же Белоруссии, где зарплаты на 20% выше, либо про Испанию, где цены всего на 20% выше, чем в Украине, но уровень заработной платы выше более чем в шесть раз. Очевидно, что сегодня потребительские возможности украинских граждан стремятся к нулю. И в этом сегодня самая большая проблема…».

Зеленский, запутавшийся и запутанный хитроумными построениями своих советников (основное подозрение падает на руководителя ОП Ермака), перессорился практически со всеми: русофилами и националистами, прагматиками и фанатиками, судьями и олигархами. Последних, как самых опасных, он решил прищемить «Законом об олигархах», который в перспективе может разрушить их влияние на политические партии и средства массовой информации — их основного инструментария в политическом пространстве.

От большого украинского корыта отгоняются местные прихлебатели и заходят настоящие транснациональные кабаны, а это уже весьма серьезно для сытной будущности уважаемых людей. Возбудился миллиардер Виктор Пинчук, который, кроме всего прочего, владеет общенациональными телеканалами ICTV, СТБ и «Новый». Оживился доселе неприкосновенный Ринат Ахметов, широким фронтом развернув информационное наступление на Офис Президента на своих телеканалах. Для надёжности Пётр Порошенко передал собственные медиа-активы неким «журналистским коллективам» — попросту говоря, перепрятал. Значит закон все-таки может сыграть предназначенную ему роль, если своевременно не помешать ему вступить в силу?

Первое, что вспоминают, когда говорят о «революционных» изменениях на Украине — это слово «Майдан», однако ещё одного потрясения украинское государство просто не выдержит. Здесь пострадает даже не сам Зеленский (его бы никто не жалел), но остатки кормовой базы самих олигархов. А имеющий для западной метрополии большое значение в борьбе против России геополитический проект «Украина» элементарно рухнет.

Возможна раскачка действующего режима через вариант проигрышной войны. И манёвры в акватории Чёрного моря, и нагнетание международной истерии вокруг «русских полчищ», и публичные метания украинской власти — всё это похоже на мощный импульс «пацан, не дрейфь, наступай — мы поможем». На Западе отлично понимают, что разваленную Украину Россия прокормить не в состоянии, и планов оккупации у нее не имеется. Воевать с объединённым Западом за Незалежную она не будет, как и он с ней — если не пересечёт «красные линии», обозначенные ядерной державой. А так — потеряет Украина оставшийся у неё ошмётки Донецкой и Луганской областей, ну и ладно. Зато «Северный поток-2» не будет введен в эксплуатацию, — манит нашего мальчика Дядюшка Сэм.

Однако влекомый инстинктом самосохранения Зеленский, похоже, от заманчивой перспективы развязать широкомасштабную войну и оказаться ее зачинщиком пока отбивается. Он может устроить в Донбассе шумную провокацию, но именно тогда, когда ему лично это понадобится — если давление олигархата достигнет критической точки и будет необходимо устроить большой отвлекающий спектакль (уже и переход кораблей украинского флота из Черного в Азовское море особым приказом заготовлен). Но чтобы вот так — самостоятельно, добровольно — да на вилы? «Я вам ещё пригожусь», — шепчет побелевшими губами господин Зеленский, и предлагает Западу откупные — украинскую землю, заводы и недра.

Но есть еще и третий путь «соблюдения приличий при достижении результатов». Переформатирование Украины под давлением «общественного мнения» в парламентскую республику — любимая игрушка олигархата. «Разгул демократии», толпы продажных депутатов и «серьёзные люди» решают дела в кулуарах. Только захочет ли американский посол заниматься ковырянием в этом провинциальном навозе, тем более, что навоз принадлежит олигархам, а с олигархами мы вроде бы боремся… Но для самого Зеленского — это приемлемый вариант выйти из клинча с олигархами, если они все-таки начнут его одолевать.

Торги в самом разгаре. ОП любой ценой надо выиграть полгода и пережить эту зиму, американцам давить на Россию с помощью Украины, олигархам спасать свое политическое влияние, и значит мы прослушали лишь увертюру. Самое интересное ещё впереди.