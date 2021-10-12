Запад проиграл битву за российское настоящее. И теперь переключился на российское будущее

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Однако наши западные партнеры не отчаиваются. Признав свое поражение в битве за настоящее, они переключили все свое внимание на битву за будущее, сосредоточив ресурсы на окучивание российской молодежи. Того сегмента электората, который уже через несколько избирательных циклов будет иметь решающее значение в ходе любых выборов.

Так, по данным RT, Великобритания в 2019-2021 годах выделила в рамках одной лишь программы (одной из множества) 1,2 миллиона фунтов стерлингов под задачу «ослабления России» — и деньги эти пошли именно на работу с российской молодежью, а точнее обрабатывание ее. В рамках программы были профинансированы признанные в РФ иностранными агентами правозащитный центр «Мемориал» и портал «Медиазона», интернет-проект «Голос адвоката», различные молодежные организации вроде «Сети лидеров нового поколения». И, понятно, для каждой из этих организаций (а также их коллег по цеху, которые тоже финансируются из-за рубежа) британцами и иными спонсорами ставятся свои задачи.

В МИД призвали Лондон объяснить финансирование иноагентов в РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

У условных «Медиазон» другая задача — рисовать нужную информационную картинку настоящего. Пользуясь тем, что молодое поколение не воспринимает отечественные провластные каналы и СМИ, оппозиционные телеграм-каналы, тиктоки и интернет-порталы формируют их мировоззрение. Причем делать это могут не только путем эмоциональных накатов и вбивания какой-то информации в мозг, а через гораздо более тонкие, ассоциативные инструменты манипуляции, которые работают на подсознание. Возьмем, например, простой заголовок статьи BBC на русском о трагедии в Минске: «В Минске застрелили IT-менеджера Андрея Зельцера. Власти заявили, что он убил сотрудника КГБ». В одном только этом заге использовано как минимум четыре инструмента подобной манипуляции. Нужная последовательность предложений (сначала про «убили», потом про «застрелил»), положительный по отношению к террористу глагол («застрелили», а не «ликвидировали», «обезвредили» или «уничтожили»), гуманизация террориста (Зельцер назван по имени-фамилии и даже месту работы, тогда как «сотрудник КГБ» остается ноунеймом), а также постановка под сомнение факта убийства сотрудника КГБ через ссылку на источник, вызывающий у молодых людей сомнение (то есть не «убил», а «власти заявили, что убил»). Конечно, далеко не все оппозиционные СМИ обладают нужным уровнем профессионализма для написания подобных текстов — но они будут стараться.

У «голосов адвоката» свои задачи, и главной из них является виктимизация. Если условные «мемориалы» говорят скорее о защите жертв репрессий прошлого, то другие организации занимаются защитой жертв «репрессий» настоящего. Прежде всего «жертв политических репрессий», под которыми понимаются по большей части люди, которые нарушают российское законодательство и попадают после этого в СИЗО. Однако из них все равно рисуют жертв режима, которых каждый благородный россиянин должен защищать. Если уж не делом, то донатом. И польза от этого для Запада не в денежках на пиво, который перечисляет гражданин, а в том чувстве сопричастности, которое при этом возникает.

Слуга двух метрополий. Похоже, Украина переходит под контроль Лондона © AP, Ted Shaffrey

Конечно, речь не идет о том, что британские дипломаты приходят в спонсируемые организации и рисуют для них план действий. Все гораздо проще — британцы и американцы финансируют изначально те организации, чье руководство само следует в нужном для Запада направлении. Причем неважно, следует ли по причине понимания за что дадут деньги или из убеждения в собственной правоте. В стране достаточно идейных либералов, и — к сожалению — прежде всего в журналистской среде. Тех, кто посчитал себя солью земли русской, которые просто обязаны стать авангардом общественной борьбы против российского «Мордора» и возглавляющего его «Саурона» в лице президента Путина. Себя же они считают маленькими, но могучими хоббитами, чьей миссией является бросить кольцо всевластья (сиречь информацию, обильно декорированную фейками) в лаву общественного мнения, дабы сокрушить могущество врага. Как это до них сделали их герои — украинские «хоббиты» (разрушив, правда, при этом страну).

Вот такие полезные идиоты британцам и нужны. Вот таким деньги и выделяются.