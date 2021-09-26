У Киева появляется новый внешнеполитический друг. Им, по мнению украинских элит, становится Турция Реджепа Эрдогана. Вот только будет ли новый друг лучше старых двух?

Явление Эрдогана народу

В последние месяцы отношения Украины и ее традиционных партнеров в лице США и ЕС оставляют, мягко говоря, желать лучшего.

Владимир Зеленский, его министры и депутаты постоянно выражают недовольство тем, что Запад им мало подает. А также тем ясно, что Берлину, Брюсселю и даже Вашингтону как-то разонравилась стандартная формула поведения украинских элит: «ругаем Россию-воруем деньги-не проводим реформы». Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Американские и европейские партнеры считают, что а) степень агрессивности украинского режима достигла такого уровня, когда Украина своими действиями может выписать США и ЕС билет на войну с Россией и б) степень неадекватности украинских элит достигла такого уровня, что Зеленский и его Квартет-245 (по числу депутатов от «Слуги Народа» в Верховной Раде), поддержанный гастролирующими артистами из порошенковской «Европейской солидарности», а также из фракций помельче начинает открыто демонстрировать неуважение и даже ругать Запад за его якобы нерешительность.

Прямых сигналов из Вашингтона, которые раз за разом посылают Киеву (одним из самых громких стал слив через CNN информации о том, что администрация президента Зеленского запорола операцию ЦРУ по захвату «вагнеровцев», которые должны были лететь из Минска) украинские власти не принимают, поэтому в ближайшее время отношения будут еще больше обостряться.

И тут приходит Реджеп Эрдоган, который от щедрот своих выражает готовность многим поделиться с Киевом.

Тут и оружие — причем не какие-то ракеты Джавелин, которые запрещено использовать на Донбассе (да и смысла от них военного особо нет — никто не собирается устраивать массовые танковые дефиле), а ударные беспилотники Байрактар, столь успешно показавшие себя в ходе Второй Карабахской войны с точки зрения уничтожения военной техники, живой силы или инфраструктуры противника. Более того, Турция не просто продает Киеву эти смертельные игрушки, а якобы даже собирается построить на Украине завод по их производству. «Завод "Байрактаров" на территории Украины будет», — пообещал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Крым не помеха: Эрдоган ведёт переговоры одновременно и с Путиным, и с Зеленским © president.gov.ua

С политической точки зрения от Турции тоже пользы побольше, чем от Запада. Реджеп Эрдоган уже показал, что он готов идти на прямую конфронтацию с Москвой за сферу влияния и даже выигрывать эту борьбу (как было на Кавказе в 2020). Также турецкий лидер готов помогать Киеву бороться за Крым — и не только в виде полулегального финансирования крымскотараских террористических организаций, осевших в украинской столице и организующих теракты на полуострове, но также и в виде поднятия крымского вопроса в международной повестке. Например, на трибуне Генеральной Ассамблее ООН — там, где Джо Байден не сказал ни слова не только о Крыме, но и Украине в целом (еще один сигнал Киеву), Эрдоган разразился заявлением о том, что он Крым не признает.

Что же касается инвестиций в украинскую демократию (так в Киеве сейчас называют международные подачки, за счет которых живет режим), то тут от турок ничего не ждут — но при этом уверены, что эти-то подачки обеспечит Евросоюз. И на них можно у Анкары покупать оружие.

Фигура

Ошибка украинского режима в том, что они не совсем понимают последствия дружбы с Реджепом Ахметовичем. Точнее, не дружбы, а симбиоза.

Да, в Киеве осознают, что эта дружба основана не столько на взаимовыгодном сотрудничестве, сколько на попытке Анкары разыграть очередную антироссийскую партию и готовностью Киева побыть если уж не ферзем, то хотя бы ладьей в этой партии.

Реджеп Тайип Эрдоган — самый настоящий гроссмейстер дипломатии. Турецкому лидеру не просто удается вести одновременно партию на нескольких досках, а еще и противопоставлять одних игроков другим. Более того, некоторые партии он затевает только для того, чтобы выиграть на других досках. Собственно, целью его украинской игры является попытка оказать давление на Россию. Проще говоря, показать России готовность своими действиями обострить ситуацию на Украине в случае, если Россия не станет учитывать турецкие хотелки на Кавказе и особенно в Сирии.

Напомним, что сейчас Москва вместе с Дамаском и Тегераном готовит проведение военной операции в Идлибе для зачистки этого гнойника от террористов — зачистки, которую сама Турция обязана была сделать уже очень давно. И на фоне этой подготовки Анкара уже начала качать Кавказ (где подконтрольный Турции Азербайджан ставит под вопрос мандат российских миротворцев), и сейчас принялась за Украину. И Украина, собственно, готова стараться.

Однако при всем при этом в Киеве, во-первых, переоценивают свою важность для Турции. Украина на доске Эрдогана — не ладья и тем более не слон. Обычная пешка, у которой нет даже шанса оказаться проходной. И когда это пешечное отношение Турция демонстрирует, Украина обижается очень громко. Так, например, в Киеве резко отреагировали на отказ Эрдогана приехать на «Крымскую платформу». «Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши (беспилотники) «Байрактары», пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо не будем», — возмутился украинский депутат Олег Волошин. Когда Эрдоган заявит, что у Турции есть обязанности в Крыму? © AP, Kenzo Tribouillard, Pool via AP

Во-вторых, Украина переоценивает возможности самой Анкары. Турция — не сверхдержава, и недостаток ресурсов для своей игры на нескольких досках одновременно компенсирует успешным блефом. Однако успешность такой игры во многом зависит от осторожности, а Эрдоган — к сожалению для него — постоянно переигрывает. Так, например, в своей речи в ООН он на ровном месте обозначил претензии на территории соседних стран. Кипра, Сирии, Ирака, Греции и Грузии. «Множество историков считает, что в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми», — заявил турецкий президент. И тем самым просто толкает эти страны (а вместе с ними Россию, Иран и Францию) к созданию антитурецкой коалиции.

Так что Киеву стоит подумать, нужно ли ему оставаться в роли турецкой пешки. Пешки, защищать которую никто не будет. Или все-таки Киев поймет, что новый друг хуже старых двух?