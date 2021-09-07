Еще 23 августа в Крыму, в селе Перевальное под Симферополем, был совершен подрыв газопровода. А во вторник, 7 сентября, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что организаторов и исполнителей диверсии установили

Собственно, сама операция была разработана территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины с участием запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа». В заявлении ЦОС говорится, ««по указанию одного из руководителей запрещённого «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу». Меджлис* и разведка Украины организовали взрыв на газопроводе в Крыму — ФСБ © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Цена диверсии смехотворна. Военная разведка после успешного выполнения задания пообещала выделить денежное вознаграждение в размере приблизительно $2 тысяч. Названы конкретные имена: «организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский».

Двое подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемый в пособничестве данному преступлению арестованы судом на два месяца.

Глава республики Крым Сергей Аксенов уже отреагировал на происходящее.

«Артист (президент Украины Владимир Зеленский) готовит террористов. Глава украинского государства другой тактики не имеет — только путем жертв, насилия, террора запугать крымчан. Все делалось по указанию сотрудников украинских спецслужб и, понятно, под руководством американцев. Без них бы все это не обошлось», — сказал он.

На самом деле это история с давними традициями. В 2016 году несколько диверсионно-террористических групп предприняли попытку прорыва на территорию Крыма из Украины, чтобы провести серию взрывов на различных объектах. В том же году так называемая группа Штыбликова по заданию все того же ГУР Украины собиралась совершить теракты и диверсии в Севастополе, но участники были задержаны, осуждены и сейчас отбывают различные сроки наказания. Подобного рода попытки предпринимались и в прошлом году, но благодаря бдительности спецслужб злоумышленники были обезврежены.

Собственно говоря, возникает только один вопрос: какую цель преследует вся эта диверсионная активность. Чего конкретно добиваются украинские власти?

Очевидно, что посредством применения насилия Крым вернуть точно не удастся. Напротив, такие акции в еще большей степени убедят крымчан в том, что с нынешней Украиной вообще нельзя иметь никаких дел и отношений. Может быть, это месть населению полуострова за выбор в пользу объединения с Россией? Я не стал бы полностью исключать этот вариант, но все же главный мотив мне представляется другим. Украинские спецслужбы, поначалу отрицавшие свою причастность к убийствам и подрывам известных командиров в ЛДНР, с течением времени раскрыли подробности организованных ими терактов, считая их блестящими операциями по нейтрализации врага.

Партия Зеленского хочет попросить ООН признать ФСБ и Генштаб РФ террористами © Facebook, Слуга Народу

Но мне представляется, что эта версия очень серьезно хромает, поскольку из Крыма никто не пытается прорваться на Украину. О терактах и диверсиях в Киеве известно лишь то, что это дело рук националистов. То же самое с Донбассом. Туда пришла украинская армия, а не жители республик берут с боями украинские города.

В свое время чеченские боевики действовали похожим образом. Они совершали регулярные рейды в глубь России: взрывали дома, рынки, аэропорты, автобусные остановки. Но с тех пор ФСБ набрала колоссальный опыт по выявлению диверсионно-террористических групп, и поэтому ни одного подрыва на территории Крыма так и не произошло. Я полагаю, что с этим связана и довольно низкая активность тех, кто хотел бы нанести непоправимый ущерб полуострову. Сколько ни разрабатывай хитроумные операции, конец всегда один.