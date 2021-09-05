Вдохновленные визитом в Вашингтон, украинские элиты находятся в шаге от выхода из всех переговорных форматов по Донбассу. Вопрос только в том, куда они выйдут

Качнули

Визит Зеленского к Байдену получился, конечно, провальным. Украинского президента (а в его лице и украинское государство) американцы демонстративно унижали как во время подготовки турне, так и во время самого посещения — начиная с того, что Зеленского никто из американских випов не встречал в аэропорту и заканчивая крайне невнятной реакцией СМИ на этот «визит ближайшего союзника».

При этом ничего, кроме денег, Байден Зеленскому не дал — ни особого статуса, ни перспектив на вхождение в НАТО, ни гарантий «поддержать в любой ситуации». Однако украинские элиты настолько вдохновились этим турне, что по его итогам сделали два программных заявления, касающиеся Донбасса. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Во-первых, советник украинского президента Алексей Арестович — тот самый, который собирался переименовывать страну в «Русь-Украину» — передал привет министру иностранных дел России Сергею Лаврову и сказал, что украинцы «снялись с крючка Минских соглашений», назвав это снятие «огромным, прорывным достижением». Во-вторых, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что отныне американцы официально подключаются к переговорам по Донбассу и Крыму. «США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты».

При этом из самих США никаких аналогичных заявлений не последовало — ни слов о том, что Вашингтон выступает против Минских соглашений, ни официального заявления о готовности и желании расширить своей тушкой Нормандский процесс. Так что заявления украинских официальных лиц похожи на самодеятельность, желание под шумок исторического, с их точки зрения, саммита еще раз качнуть два пренеприятнейших для них формата.

Напомним, что Минские соглашения Украина не выполняет и выполнять не желает — в Киеве умеют читать и прекрасно понимают, что пункты Минских соглашений подразумевают не только урегулирование ситуации на Донбассе, но и полное переформатирование украинского государства из «Антироссии» в федеративный нейтральный проект. Проект, в котором места нынешним власть предержащим с их идеологией точно не будет.

Что же касается Нормандского формата, то в нем Киеву неуютно. Франция и Германия на публике, конечно, поддерживают Украину, однако по факту они тоже (как и Россия) заинтересованы в мире на Донбассе и переформатировании Украины. Поэтому Париж и Берлин недовольны обструкционистской позицией Киева, постоянно призывают его выполнять Минские соглашения, и даже — о ужас — в каких-то вопросах идут на компромисс с Путиным. Поэтому украинское руководство давно и искренне стремится расширить Нормандский формат за счет включения туда идеологически близких к украинскому режиму стран — например, Польши. А в идеале, конечно, США — для того, чтобы Соединенные Штаты либо поддержали украинскую позицию, либо, как минимум, дестабилизировали бы работу Нормандского формата.

Прыжка не будет

На первый взгляд может показаться, что позиция Киева, а также его утверждения о пересмотре Минских соглашений (см. «Снятие с крючка») и изменении состава участников Нормандского процесса не имеют смысла. Для расширение Нормандского формата нужно согласие участников, и даже если США согласны будут в него войти (а такой позиции у Вашингтона пока не просматривается — Америка предпочитает управлять процессом через Украину и влияние на Европу, при этом не беря на себя никаких формальных обязательств), то Москва это расширение не поддержит.

Что же касается Минских соглашений, то, напомним, они освящены резолюцией Совбеза ООН как единственный формат политического урегулирования конфликта на Донбассе. Если Киев официально отказывается соблюдать эти соглашения, то, получается, формат исчезает. Нового не будет — для этого Украине нужно как минимум начать диалог с ДНР и ЛНР (участниками конфликта), а Киев с ними разговаривать отказывается, не признавая в них этих субъектов переговорного процесса. Таким образом, выход Украины из Минского формата может привести либо к снятию всех стопперов для политической интеграции ДНР и ЛНР в Россию, либо к возобновлению боевых действий на Донбассе.

Однако не исключено, что ровно этого и добивается Украина. Демонстративно выхолащивая и/или разрушая все переговорные форматы, Киев пытается завлечь Москву в комфортное для себя состояние конфликта. Конфликта, в котором Запад, ныне сомневающийся в необходимости поддерживать украинские авантюры, должен, по мнению украинского руководства, будет прыгнуть в украинский же окоп. Конфликта, который поможет отвлечь внимание населения Украины от социально-экономических язв государства и, в конце концов, докажет этому населению, что российская агрессия (о которой Киев кричит на каждом углу) существует.

И в этой игре есть логика. В ситуации, когда Киев не хочет и не может выполнять Минск, а нынешняя украинская власть (безответственная, агрессивная, русофобская) может существовать только в условиях открытого и острого российско-западного конфликта, ставка на обострение является единственно возможной. Вот только вопрос в том, насколько эта игра будет эффективной?

Вера Киева в то, что Запад прыгнет в его окоп, основана на черно-белой картинке мира и вере в то, что острое состояние российско-западного конфликта будет перманентным. А это не так. На самом деле в случае резкого обострения ситуации на Донбассе американцы останутся в стороне (как они остались во время грузинского кризиса, восстания в ДНР и ЛНР в 2014 году) и бросят своих украинских марионеток, поскольку за союзников, которым теоретически надо было бы помогать, в Вашингтоне их не считают. А Европа, недовольная многомесячным хамством со стороны Киева (напомним, что Париж и Берлин выступают в поддержку Минских соглашений, поскольку видят в них единственный способ закрыть черную дыру на восточных границах ЕС) банально захочет проучить украинское руководство за его спесь.

В результате Украина останется один на один со своими проблемами. И с Россией. Со всеми вытекающими, вылетающими и убегающими из Киева.